Fobia ciudată de care sufereau cei mai puternici conducători ai lumii

Astfel că Alexandru cel Mare, Iulius Cezar, Genghis Khan, Napoleon, Mussolini și Hitler au avut o teamă inexplicabilă de pisici. Pe cât de duri au fost și au îngenunchiat milioane de oameni, pe atât de frică le-a fost de aceste mici feline.

Se presupune astfel că atunci când vedeau o pisică le transpirau palmele, simțeau furnicături pe coloana vertebrală, li se strângea stomacul, adică le era frică de aceste feline, scrie The Guardian.

"Artiștilor le plac pisicile, soldaților le plac câinii"

Nu se știe exact ce simțeau Hitler sau Mussolini atunci când vedea pisici sau de unde a pornit legenda, dar mulți istorici par să accepteideea că aversiunea față de pisici este un indiciu al unui temperament brutal.

"Artiștilor le plac pisicile, soldaților le plac câinii", a spus Desmond Morris.

Dovezi care să susțină aceste legende sunt însă greu de găsit. Katharine MacDonogh, autoarea cărții "Reigning Cats And Dogs: A History of Pets At Court Since The Renaissance" (St Martin's Press, 1999), scrie: "Nu există nicio înregistrare că lui Napoleon îi plac pisicile sau că urăște pisicile. Pisicile au fost înzestrate cu o capacitate magică de a detecta ambițiile exagerate ale dictatorilor, dintre care mulți au fost, în consecință, acuzați de ailurofobie pe baza celor mai slabe dovezi".

Dar și oameni drăguți și sensibili sunt speriați de pisici. Acestora nu le place să fie privite direct în ochii, ca tuturor animalelor, de altfel.

Însă frica de pisici, ca și alte fobii, poate fi depășită. Terapia cognitiv-comportamentală este foarte eficientă, la fel ca și hipnoterapia.

"Motivul fobiilor este cel mai frecvent o experiență proastă din copilărie. S-ar putea să nu fie ceva de care sunt conștienți, dar undeva pe parcurs au învățat că pisicile sunt înfricoșătoare și periculoase. Este un instinct de luptă sau de zbor care a fost declanșat în mod necorespunzător”, spune Melanie Phelps, hipnoterapeut din Surrey, specializată în tratarea fobiilor, potrivit m.dcnews.ro.