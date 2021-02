Care sunt cele mai importante reguli la Airsoft?

Jocul Airsoft are o serie de reguli pe care ar trebui sa le stii inainte de a intra pe un camp de lupta. Daca joci alaturi de prieteni, probabil acestia te vor invata totul inainte, insa daca alegi sa mergi pe cont propriu si sa intri pe un teren de lupta cu jucatori necunoscuti, va trebui sa tii cont de urmatoarele reguli.

Nu uita sa iti protejezi ochii

S-a constatat ca majoritatea incepatorilor au grija sa isi cumpere cele mai bune pistoale Airsoft, dar uita complet de protejarea ochilor. Indiferent de tipul de joc pe care il alegi, va trebui sa iti protejezi ochii. Intre jocuri te poti plimba si neprotejat, dar daca exista cartuse in aer, va trebui sa iti pui masca sau ochelarii. Daca protectia cade, esti intr-o situatie periculoasa si va trebui sa strigi acest lucru si sa iti tii masca sau ochelarii cu mana pe fata, astfel incat sa ramai protejat. Probabil runda va fi amanata dar este mai bine decat sa se intample un accident.

Nu se accepta contactul fizic

La Airsoft nu te lupti prin contact fizic si nu trebuie sa iti manifesti frustrarile asa. Atacul se face doar cu armele de airsoft si nu cu propriile maini sau mai grav, cu pumnii. Jucatorii au de cele mai multe ori arme cu proiectile de mare putere si nimeni nu isi doreste un conflict pe teren. Luptele fizice care apar intre jucatori vor distruge tot farmecul jocului, iar daca esti pe un teren privat vei fi dat afara si probabil ti se va interzice sa mai participi la lupte in viitor. Sunt si terenuri in care aceste reguli sunt stabilite doar verbal. De asemenea nu sunt aprobate nici jignirile sau exploziile de furie, pentru ca jocul este unul tactic si este jucat pentru agrement. Anumite campuri permit limbajul licentios in timp ce altele nu, asadar, va trebui sa tii cont de aceste reguli pentru a evita eliminarea.

Recunoaste cand ai fost atins

Daca primele doua reguli au tinut mai mult de siguranta, acum este vorba despre onoare. Pentru ca Airsoft difera cu mult de paintball, gloantele nu se vad si nu contin vopsea care sa marcheze atingerea jucatorilor. In aceasta situatie va trebui sa anunti cand ai fost atins sau sa cazi, in functie de modul in care ai stabilit cu ceilalti jucatori. De asemenea, in functie de zona in care ai fost atins, poti ramane in joc sau nu, dar totul depinde de modul in care au fost stabilite regulile de la bun inceput. Uneori vei auzi lovitura chiar daca nu o simti, insa iti recomandam ca atunci cand stii ca ai fost atins sa respecti regulile si sa nu incerci sa trisezi, pentru ca la mai multe astfel de incercari echipa in care joci te va da afara.

Tine cont de aceste reguli si cu siguranta vei reusi sa te distrezi la Airsoft alaturi de prietenii tai sau de persoanele care sunt deja pe campul de lupta si isi etaleaza skillurile.