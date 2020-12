Jocuri românești pentru această iarnă

Cum iarna aceasta probabil vom sta mai mult pe acasă, nu cu prieteni sau familia extinsă, m-am gândit că ne-ar prinde bine niște idei de umplut timpul. Și am ales câteva jocuri create de români, pe lângă clasicele Monopoly, Rummy, Scrable și așa mai departe.

În Fața Blocului e o colecție care reunește 55 de jocuri ale generației cu cheia la gât, într-o carte obiect, în forma unui bloc în miniatură. Sunt mai degrabă jocuri de jucat afară, dar cum iernile nu mai sunt așa de friguroase, probabil vom avea suficiente zile potrivite. Lapte gros, elasticul, 123 la perete stai, Flori Fete sau Băieți și alte 50 de jocuri care cu siguranță vor asigura distracția iarna aceasta. În Fața Blocului e o carte pentru mari și mici. Ea a fost gândită ca un ajutor pentru cei mari care vor să le arate celor mici cum se jucau și ei, la rândul lor, când erau mici. Fiecare joc are cartolina sa, iar paginile nu sunt legate între ele, ci pot fi scoase și luate afară, la joacă.

Dacă te-ai putea teleporta oriunde, unde te-ai duce? Dacă ai fi o culoare, ce culoare ai fi și de ce? Dacă ai putea fi o personalitate istorică, cine ai vrea să fii? „Dacă aș…” este un joc pentru întreaga familie sau pentru a petrece timp distractiv și de calitate alături de prieteni. Astfel, răspunzând la enunțul de pe cartonaș, nu doar că le oferim celorlalți o mostră a ceea ce suntem și cum gândim noi, dar fiecare răspuns poate da naștere unei discuții întregi pe tema respectivă, unor dezbateri în anumite situații, ceea ce în final va duce la un sentiment

puternic de conectare cu ceilalți și de cunoaștere și înțelegere mai bună a

celorlalți și a propriei persoane.

Un alt joc este cel al lucrurilor care nu ne plac. Un lucru pe care NU îmi place că l-am făcut. Un fel de mâncare pe care NU îl pot suferi. Ceva ce NU îmi place că am moștenit de la părinți. Cu toții avem foarte multe lucruri care nu ne plac, dar despre care evităm sau

preferăm să nu vorbim. Deși neplăcute, și aceste lucruri fac parte din viața noastră și ne definesc. Iar prietenilor noștri (sau familiei noastre) le-ar fi de mare folos să cunoască aceste lucruri despre noi. Setul acesta vă oferă șansa ca într-un mediu relaxat (cu familia sau cu prietenii, la un pahar sau în vacanță) să povestiți despre lucrurile care NU vă plac și de ce au ajuns să nu vă placă.

Macao, Șeptică sau Tabinet au fost și ele reinventate și redesenate cu ajutorul unor desenatori din țara noastră. Jocurile au fost aduse în zilele noastre, prin cărți cu un design nou, special. De exemplu, în jocul de Tabinet trebuie să strângi puncte. În Super Tabinet trebuie să strângi bulgări de aur. Mai ales dacă sunt dintre cei sclipitori. În acest joc ești precum Harap Alb: întâlnești în drumul tău personaje de poveste, dar cu bulgări de aur la ele. Se joacă individual (în 2, 3 sau 4 jucători) sau pe echipe (două perechi de câte 2 jucători). Un joc durează puțin, cam 5 minute.

Flori, Fete și Băieți are de asemenea o abordare nouă. Fiecare pereche de copii ilustrează o emoție (fericit, speriat etc.) sau o caracteristică (mofturos, dichisit etc.). Pe spatele fiecărei perechi de copii se compune câte o floare. Surpriza aici provine din faptul că floarea are ceva în comun cu emoția ilustrată. Explicația acesteia se află în cărticică. Jocul oferă un prilej nou și inedit de comunicare cu copilul tău. Pentru că este mai sănătoasă decât cea prin chat și îl face să înțeleagă foarte bine emoțiile și caracteristicile oamenilor. În aceste timpuri în care lumea stă pe telefon în loc să privească pe fereastră. Are puțin din Literatură, Psihologie, Botanică, Vocabular, Creativitate și Bun gust.

ZESTREA este noul și singurul joc de pe piața despre nebuniile și idiosincraziile culturii românești. Scopul jocului este ca tu, boierul, să aduni cât mai multe zestre până la sfârșit. Cum faci asta? Simplu, negociezi căsătorii. Dai cu zarul, tragi o carte și dacă ai noroc și consimțământ, ajungi la nunți. Ai tras o carte de soartă norocoasă intitulată „Afaceri cu murături”? Felicitări! Înseamnă că toate mândrele singure din satul tău pornesc o afacere cu murături și primești zestrea. Nu uita că viața la sat este grea. Începi cu 3 ture de vremuri bune, după care vin vremurile rele, unde se vor îmbolnăvi țăranii, va fi secetă și la un moment dat comunismul redistribuie toate pământurile… numai tu, boierul cu abilități matrimoniale, poți face ca satul tău să reziste timpurilor.

Pentru adulți, un board game românesc foarte interesant este Inside Hero. Inside Hero este un joc și, în același timp, un instrument eficient de dezvoltare personală. Acest joc îmbină gamificarea și autocoaching-ul pentru a-ți oferi o experiență captivantă ce te va ajuta să crești pe toate planurile. Te ajută să-ți atingi orice vis prin setarea de obiective SMART, scapi de mentalitatea de victimă și înveți să-ți gestionezi emoțiile, creezi relații profunde și autentice cu ceilalți și îți dezvolți creativitatea și gândirea „out of the box”, găsind soluții la orice problemă.