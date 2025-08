IQ-ul omenirii, în cădere liberă: Oamenii se prostesc în era digitală?

Până în anii ‘70, omenirea părea să devină tot mai inteligentă. Acest progres constant poartă numele de Efectul Flynn, după cercetătorul neozeelandez James Flynn, care a observat că IQ-ul mediu creștea cu aproximativ trei puncte pe deceniu. Îmbunătățirea educației, a nutriției și a mediului cultural au fost considerate principalele motive.

Însă, în ultimele decenii, acest trend s-a inversat, iar coeficientul de inteligență (IQ) scade, fapt ce alarmează cercetătorii din întreaga lume.

IQ-ul scade cu fiecare generație: date îngrijorătoare din Europa

Un studiu esențial realizat în Norvegia, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a analizat datele a aproape 750.000 de bărbați examinați între 1962 și 1991. Cercetătorii au descoperit că persoanele născute după 1975 înregistrau un IQ mai scăzut decât generațiile anterioare.

Această scădere de aproximativ 7 puncte pe generație a fost observată nu doar în Norvegia, ci și în Danemarca, Marea Britanie, Franța, Olanda și Finlanda, ceea ce indică o tendință globală. Mai mult, s-a constatat că factorii genetici nu sunt responsabili, ceea ce sugerează că mediul joacă un rol esențial.

Declinul capacităților cognitive se confirmă și în SUA

În Statele Unite, o cercetare publicată în revista Intelligence a analizat datele a peste 400.000 de persoane. Rezultatul? Un declin semnificativ în domenii precum:

raționamentul logic

vocabularul

rezolvarea problemelor vizuale

înțelegerea analogiilor

abilitățile matematice

Cauzele posibile: educația, tehnologia și modul în care învățăm

Printre ipotezele propuse de cercetători se numără:

Scăderea calității educației și înlocuirea gândirii critice cu memorarea mecanică .

Impactul negativ al dispozitivelor electronice , care stimulează un tip de gândire superficială , mai puțin compatibil cu testele tradiționale de IQ.

Scăderea lecturii profunde în favoarea consumului rapid de conținut online fragmentat.

Este tehnologia de vină? Sau testele de IQ nu mai reflectă realitatea?

Nu toți experții cred că devenim mai „proști”. Katherine Possin, neuropsiholog la Universitatea din California, afirmă că testele actuale de IQ sunt învechite. Ele măsoară abilități precum memorizarea și logica tradițională, însă noile generații dezvoltă alte tipuri de inteligență – mai adaptate erei digitale.

În viziunea ei, inteligența nu scade, ci se transformă. Tinerii gândesc diferit, navighează mai eficient în medii digitale, folosesc tehnologia pentru a rezolva probleme și învață altfel decât generațiile anterioare.

Inteligența în secolul XXI nu mai poate fi măsurată cu metode vechi

Deși datele arată o scădere a IQ-ului mediu, ar trebui să ne întrebăm: măsurăm inteligența corect? Sau e timpul să adoptăm o viziune mai modernă, mai flexibilă și mai adaptată realității digitale?

Ce este sigur: omenirea se află într-o perioadă de tranziție – iar felul în care gândim, învățăm și interacționăm cu informația se schimbă radical.