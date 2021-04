Alessandra Stoicescu și preotul Vasile Ioana, interviu exclusiv în Săptămâna Patimilor, la Observator 19

În Săptămâna Mare, Observator 19 cu Alessandra Stoicescu aduce o nouă perspectivă asupra evenimentelor istorice care stau la baza sărbătorilor de astăzi prin glasul preotului Vasile Ioana, în fiecare seară, de luni până sâmbătă, de la ora 19.00.

Începând de luni, în fiecare seară din Săptămâna Mare, preotul Vasile Ioana sintetizează cele mai importante scene şi simbolul lor, într-un interviu exclusiv realizat de Alessandra Stoicescu.

“Alături de părintele Vasile Ioana vom face un exercițiu de imaginație: dacă am fi avut acum 2.000 de ani, în Ierusalim, tehnologia de azi și libertatea cuvântului, cum am fi relatat? Am privit fiecare zi din Săptămâna Patimilor cu ochii jurnalistului care participă la evenimente fără să știe ce urmează. Ne-a ajutat pentru asta părintele Vasile Ioana, care ne-a fost ghid desăvârșit în desfășurarea, dar mai ales înțelegerea Săptămânii Patimilor. A fost, în termenii proiectului, “analistul” de eveniment pe care orice jurnalist și-l dorește. Iar la final, pentru că știrile sunt despre ziua de astăzi întodeauna, ne-a ajutat să mai dăm un sens proiectului. Am pus o oglindă în față și am înțeles că, dincolo de tehnologie, trădarea, manipularea maselor, invidia și iubirea de bani sunt la fel de puternice azi. La fel si speranța!”, a declarat Alessandra Stoicescu.

Așadar, în fiecare seară din Săptămâna Patimilor, de luni până sâmbătă, de la ora 19.00, părintele va încerca să își imagineze alături de Alessandra Stoicescu modul în care ar fi perceput generațiile de astăzi evenimentele care au avut loc în urmă cu 2.000 de ani. Cum ar fi fost dacă am fi trăit Săptămâna Patimilor în vremuri moderne? Ce amploare ar fi luat evenimentul transmis atunci pe cale orală, în timp, dacă ar fi avut loc astăzi, cu toate mijloacele de comunicare în masă la îndemână, inclusiv televiziune, Facebook, Instagram? Dar, mai ales, cu ce lecţii am rămas din Patimile lui Iisus?