Una dintre cele mai populare echipe de la America Express a fost eliminată. ”Nu mai aveam energie deloc când am ajuns”

Difuzată de Antena 1 aseară, în intervalul 20:26–23:42, emisiunea America Express a fost urmărită în minutul de aur 20:56 de aproape 1,5 milioane de telespectatori, ocupând poziția de lider pe segmentele de public comercial și urban. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 8.7 puncte de rating și o cotă de piață de 28.8%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 5.4 puncte de rating și o cotă de piață de 17.8%. La orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 7.4 puncte de rating și 19.9% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 5.9 puncte de rating și 15.9% cotă de piață.

A fost o ediție America Express încărcată de emoții și cu o spectaculoasă răsturnare de situație. Întâlnirea de la careu a adus multe zâmbete, dar și lacrimi atunci când Irina Fodor a citit scrisorile compuse de concurenți în seara în care fiecare dintre ei se afla la cazare alături de un alt coechipier. Fie că a fost vorba de mesaje pline de umor, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea, sau de mărturisiri impresionante, semnate de Andreea Bălan și Andreea Antonescu, toate scrisorile au fost savurate din plin la careul ultimei șanse. Bucuria acestor momente a fost, însă, urmată de tensiunea clasamentului după cursa pentru a doua imunitate. Iar de data aceasta, calculele făcute de Irina au dat peste cap ordinea din seara anterioară. Ajunși pe primul loc, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au fost devansați de Puya și Melinda, care au avut mult mai multe haine adunate la ultima misiune a cursei, straturile de îmbrăcăminte fiind transformate în minute scăzute din timpul de sosire la capătul întrecerii. Astfel, Puya și Melinda au fost declarați câștigători ai imunității, iar Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au confruntat cu o incomodă schimbare de situație, intrând la cursa pentru ultima șansă, în urma voturilor celorlalte echipe. La start s-au aliniat și Bie Adam și Mikey, dar și Andreea Bălan și Andreea Antonescu, perechile care au ocupat ultimele locuri la cursa pentru a doua imunitate.

Cea din urmă întrecere din etapa a șaptea a competiției America Express a fost una în care oboseala și-a spus cuvântul. ”A fost o zi foarte lungă și destul de grea”, a declarat Doina Teodoru. ”A fost cea mai grea dintre cele trei curse pentru ultima șansă la care am participat”, a spus și Andreea Bălan, după concursul întins pe mai bine de 8 ore. ”Nu mai aveam energie deloc când am ajuns”, a mărturisit Bie Adam, care s-a situat pe ultimul loc, alături de mama ei. După deschiderea cufărului, vulturul a fost… din nou roșu, culoarea care trimite concurenții acasă. Astfel, Bie Adam și Mikey și-au încheiat aseară aventura pe Drumul aurului. ”Asta a fost cea mai tare experiență din viața mea de până acum. Chiar dacă fac vlog de 10 ani, nu se compară cu nimic de-aici. Am dat tot ce-i mai bun și mă bucur foarte tare că am trăit această aventură alături de mama și i-am oferit și ei această experiență, de care sigur ne vom aminti toată viața. Nu puteam să formez cu altcineva o echipă mai tare”, a declarat Bie. ”Este o cursă nebună, în care eu n-aș fi crezut vreodată că voi face față provocărilor. Mă bucur enorm că v-am cunoscut pe toți, sunteți minunați!”, a adăugat Mikey, la emoționanta despărțire de ceilalți concurenți.

America Express continuă cu o nouă cursă, în care echipele vor primi niște tovarăși speciali de drum și se vor confrunta cu cele mai grele probe ale nedoritelor ”delicii” culinare pe care trebuie să le consume. Provocările celei de-a doua etape din Columbia vor fi descoperite de telespectatori pe Antena 1 și AntenaPLAY, duminica aceasta, de la ora 20:00.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 1 martie 2023