Antena 3 își consolidează prezența internațională prin structuri permanente la Bruxelles și Washington D.C.

Sabina Iosub, jurnalist cu peste 10 ani de experiență în afaceri europene și peste 25 de activitate în presă, va elabora conceptele și strategiile editoriale pentru această extindere și le va implementa la Bruxelles și București, asigurând alinierea la reglementările europene și internaționale, precum și integrarea lor în arhitectura de programe a Antena 3 CNN. Noile responsabilități se adaugă activităților pe care Sabina Iosub le derula deja în cadrul postului.

Prin noua structură editorială, Antena 3 CNN își propune să ofere publicului din România o acoperire mai extinsă și coerentă a deciziilor europene și americane, cu accent pe impactul acestora asupra vieții de zi cu zi, securității și economiei românești. Extinderea vine în completarea parteneriatului exclusiv cu CNN și a portofoliului existent de programe dedicate ştirilor internaţionale, precum News Hour with CNN, BE EU și a celorlalte formate TV sau online dezvoltate de Antena 3 CNN.

Deschiderea către Bruxelles și Washington reprezintă o mutare strategică esențială prin care Antena 3 CNN îşi întăreşte statutul de canal de ştiri cu vocaţie internaţională, capabil să fie prezent în punctele critice ale globului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an. Într-un context global marcat de crize succesive, competiţie geopolitică, și o nevoie tot mai acută de informaţie verificată, analiză riguroasă şi clarificatoare, această extindere editorială răspunde aşteptărilor unui public tot mai interesat de modul în care lumea se schimbă, şi de locul României în contextul acestor transformări, transmite Mihai Gâdea, Președinte – Director General Antena 3 CNN