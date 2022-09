Aseară, la Chefi la cuțite: Martin Jordan, apariție de senzație în rolul celebrului Chef Gordon Ramsay

Dacă Chef Scărlătescu a fost norocosul serii, pentru că a trebuit să prepare calcan cu dovleac și fulgi de porumb, în schimb Chef Bontea a avut de gătit cod negru cu... banane și varză murată, iar Chef Dumitrescu a fost nevoit să alcătuiască o delicioasă farfurie cu... homar și urdă. Dincolo de hazul mixurilor de ingrediente, Chefii au reușit să dea coerență și gust preparatelor, impresionându-l pe degustătorul Călin Căpușan, cel care l-a desemnat drept câștigător pe Chef Scărlătescu, după un moment savuros de confuzie, în care primul nume rostit a fost cel al lui Sorin Bontea.

Tot aseară, Chefii au avut parte de o vizită memorabilă: britanicul Martin Jordan a făcut senzație în platoul Chefi la cuțite cu prestația sa în rolul celebrului Chef Gordon Ramsay, venit să critice dur farfuriile pregătite de jurați pentru amuletă. Asemănarea fizică izbitoare cu Ramsay, dar și talentul de a-i imita gesturile și discursul au făcut din apariția lui Martin un adevărat spectacol. "Când vezi că se deschid ușile și însuși zeul bucătarilor din televiziune apare și începe să-ți demonteze farfuriile de la amuletă, te gândești: ", a spus Florin Dumitrescu. "Eu am rămas mască! Atunci când l-am văzut, am zis că e Gordon Ramsay în persoană. A fost o surpriză spectaculoasă", a adăugat Cătălin Scărlătescu despre această vizită, care a fost un cadou aparte pentru cei trei Chefi, la aniversarea a 10 ani de când se cunosc. Când Martin Jordan și-a prezentat adevărata identitate, Chefii au fost curioși să afle povestea omului care și-a schimbat complet viața după ce a descoperit că poate fi lesne confundat cu unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați Chefi din lume. Martin Jordan a făcut din rolul de sosie a lui Gordon Ramsay o ocupație în adevăratul sens al cuvântului. A renunțat la jobul pe care-l avea într-o fabrică pentru a fi Gordon Ramsay, devenind, la rândul său, o vedetă pe meleagurile natale! "Mi-a luat câțiva ani să mă obișnuesc cu această idee și să-mi exersez skill-urile de entertainer. Unul dintre primele mele joburi ca sosie a lui Gordon a fost să-l surprind chiar pe Gordon la propria lui emisiune TV", a povestit Martin Jordan, care a creat câteva momente spumoase la Chefi la cuțite și în calitate de al patrulea jurat surpriză pentru câțiva dintre concurenți.

