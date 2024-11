Asia Express, lider de audiență. Competiția și-a desemnat aseară finaliștii: ei sunt concurenții care luptă în această seară, de la 20:30, pentru marele trofeu al sezonului

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:28 – 00:26, ediția de aseară a reality show-ului s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 22.9% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.3 puncte de rating și 19.3% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, reality show-ul înregistrând 6.1 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.9 puncte de rating și 14.5% cotă de piață. La nivel national, audiența postului Antena 1 a fost de 5.7 puncte de rating și 17.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro Tv a înregistrat 5 puncte de rating și 15.8% cotă de piață. Asia Express s-a situat pe primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și pe intersecția cu emisiunea MasterChef (intervalul 20:28-23:27), înregistrând 6.7 puncte de rating și 21.5% cotă de piață, în timp ce ProTv a obținut 6.1 puncte de rating și 19.8% cotă de piață. În minutul de aur 21:12, peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit cursa de pe Drumul Zeilor.

Astăzi, de la ora 20:30, telespectatorii îi vor urmări confruntându-se în Marea Finală a sezonului 7 Asia Express pe Nicolai Tand și Sorin Brotnei cu Ioana State și Mane Voicu. Ei sunt finaliștii care vor lupta pentru premiul de 30.000 de euro și marele trofeu al incredibilei aventuri. ”Indiferent ce se va întâmpla în această cursă, putem spune că am trăit o experiență completă Asia Express, de la început până la final. Dar dacă până acum am spus că au fost emoții, acum chiar sunt cele mai mari emoții”, a declarat Sorin Brotnei. ”Încă nu ne vine să credem că am ajuns aici. Probabil că ne va lua ceva timp ca să procesăm ceea ce ni se întâmplă. Pentru noi este o realizare extraordinară faptul că am ajuns aici. Avem șansa să parcurgem Drumul Zeilor până la capăt și asta e ceva ce nu poate fi descris în cuvinte, ce sentimente incredibile ne încearcă acum”, a spus Ioana State. Urmează o cursă trepidantă, în care concurenții vor căuta indicii și comori și vor rezolva mistere în cele mai nebănuite situații, întrecându-se sub apă, în aer și pe uscat. Cum vor face față concurenții și cine va culege laurii victoriei după un parcurs magnific de peste 7.000 de kilometri telespectatorii vor afla urmărind bătălia finală a acestui sezon Asia Express difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 12 noiembrie 2024