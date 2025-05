Au început filmările pentru sezonul 16 Chefi la cuțite. Prima luptă pentru amuletă, desfășurată într-un loc cu totul neașteptat

Astfel, în timp ce la Antena 1 și AntenaPLAY emoțiile cresc de la o ediție la alta a sezonului 15, care se apropie cu pași mari de Finală, jurații s-au reunit pentru a intra deja în cursa intensă a amuletelor sezonului 16. Filmările au debutat într-un loc cu totul neașteptat pentru ei: Piața Obor, din București. ”A fost o surpriză totală pentru mine. Un început fantastic al sezonului 16: chiar în mijlocul Pieței Obor! M-am bucurat enorm să văd atâta lume alături de noi și să simt atâta susținere și iubire venind din partea oamenilor. Nu știu ce urmează, unde vom filma în continuare, descopăr asta odată cu ceilalți jurați, iar asta dă întregului show un vibe și niște emoții extraordinare”, a declarat Chef Richard Abou Zaki. Astfel, cei patru jurați trăiesc din plin bucuria unei călătorii în care nu cunosc destinațiile următoarelor amulete.

”Este un început de sezon cu totul altfel. Iar acum am mai multe emoții decât aveam de obicei, pentru că nu știu ce ne așteaptă. Am înțeles că vom pleca din București, așa că trebuie să-mi anunț familia și echipa de la restaurant că plec. Însă eu îmbrățișez cu totul această surpriză, pentru că realizez faptul că show-ul culinar își continuă în forță noul drum, cu o nouă perspectivă. Iar acest început este cu atât mai emoționant pentru mine cu cât ne pune față-n față cu energia oamenilor din jur, acea energie de care avem nevoie pentru a duce mai departe schimbarea percepției asupra bucătăriei, pe care o facem în acest show”, a spus Chef Orlando Zaharia.

”Ne-am trezit pur și simplu în mijlocul pieței – și vă mărturisesc că am început filmările cu un vibe senzațional. Am avut și o galerie de susținători aici, în spate. Așa că eu am intrat în prima luptă pentru amuletă a sezonului 16 dorindu-mi să câștig pentru ei, pentru acești susținători”, a dezvăluit Chef Alexandru Sautner. ”Sezonul 16 a început de-a dreptul uluitor pentru mine. Nu mi-a venit să cred când am auzit că mergem în Piața Obor. Este un alt ritm și sunt multe noutăți aduse de filmările în afara platoului. Abia aștept să văd ce urmează!”, a declarat Chef Ștefan Popescu. Cei patru jurați vor descoperi pas cu pas elementele inedite ale următorului sezon – în timp ce la Antena 1 și AntenaPLAY, sezonul 15, difuzat de luni până miercuri de la 20:30, se apropie de bătălia Finală. Mai sunt doar trei confruntări culinare între echipe până la Semifinala și Finala de săptămâna viitoare.

