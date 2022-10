Carmen Ionescu şi Bebe Cotimanis formează un cuplu în Lia, noul serial de la Antena 1

Carmen Ionescu şi Bebe Cotimanis au acceptat cu mare bucurie propunerea de a face parte din cel mai nou proiect ce poartă semnătura Ruxandrei Ion. În serialul pe care Antena 1 îl va difuza în curând, Carmen Ionescu şi Bebe Cotimanis joacă rolurile Mariei şi al lui Marcel, unchii Liei, doi oameni simpli, angajaţi pe domeniul Vornicu.

Maria, sora tatălui Liei, este menajeră în casa Vornicu, o femeie plină de viaţă, sufletistă, empatică şi jovială, care trebuie însă adesea să fie supusă în faţa soţului ei, Marcel. „Ce bucurie mai mare poate să fie decât faptul că ai privilegiul să lucrezi în continuare, să faci ceea ce îți place şi mai ales, după un proiect ca Adela, să ai şansa să faci ceva diametral opus. Este o încântare pentru mine să o interpretez pe Maria, un personaj deosebit, în care predomină comicul, dar care este încărcat şi cu stări sufleteşti total diferite. Mi-e foarte la îndemână acest personaj, pentru că am senzaţia că mă joc tot timpul. Trebuie să recunosc că am avut mari emoţii la trecerea de la Martha Andronic la Maria Pescaru, două personaje diametral opuse, şi nu pot decât să îi mulţumesc Ruxandrei Ion, care a avut încredere în mine să îmi ofere asemenea partituri deosebite, cu care rar sau poate chiar deloc reuşeşti să te întâlnești într-o carieră întreagă!”, a dezvăluit Carmen Ionescu.

Marcel, personajul interpretat de Bebe Cotimanis în serialul Lia, este un lipovean sfătos şi viclean, fost bucătar, care a ajuns administratorul domeniului Vornicu. Om bun la toate şi tradiţionalist, supus în faţa stăpânilor casei, în spatele uşilor închise, Marcel este mai mereu în contradicţie cu soţia sa. „Personajul pe care îl interpretez în noua producţie marca Ruxandra Ion este un mitocan simpatic, un om cu carte puţină, dar cu orgolii multe, familist aproape convins. Marcel al meu îşi expune misogonismul cu un umor de mahala, sper eu, fermecător. Dar mai multe nu vă spun, ci vă las să descoperiţi în curând, pe micile ecrane!”, a mărturisit Bebe Cotimanis.

După succesul înregistrat cu cele patru sezoane ale serialului Adela, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Lia, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Serialul care va putea fi urmărit în curând la Antena 1 va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

