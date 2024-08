Ce invitat de marcă are Chef Richard Abou Zaki în sezonul 14 Chefi la cuțite: „Este pentru prima dată când un Chef cu 2 stele Michelin vine în platoul show-ului culinar”

”L-am invitat pe Max Mascia pentru a le face o surpriză colegilor mei, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu. Uovo in raviolo este unica farfurie din lume cu marcă înregistrată, de aceea mi-am dorit acest moment cu totul special. Este pentru prima dată când un Chef cu 2 stele Michelin vine la Chefi la cuțite – pentru a-i întâlni pe jurați și pentru a le găti un signature dish care a făcut istorie. Iar Max a gătit uovo in raviolo original – și abia aștept să vedeți cum au reacționat colegii mei și cum a fost întâlnirea cu Chef Max”, a declarat juratul Chefi la cuțite. Chef Max Mascia este nepotul lui Chef Valentino Marcattilii, cel care a creat împreună cu mentorul său, Chef Nino Bergese, rețeta pentru uovo in raviolo. Azi, Chef Mascia duce mai departe valoroasa moștenire gastronomică a restaurantului San Domenico di Imola, iar întreaga poveste fascinantă a unei familii care face parte din aristocrația artei culinare, dar și momentul întâlnirii cu jurații Chefi la cuțite vor putea fi urmărite de telespectatori în noul sezon al show-ului culinar, din această toamnă, la Antena 1.



