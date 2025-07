Bolojan, despre textul moțiunii: Exagerările nu ajută. Să nu ne jucăm cu vorbele

„Atunci când am angajat răspunderea guvernului am explicat situația în care se află România și de ce măsurile propuse sunt necesare și urgente. Am spus că îmi asum trei obiective de principiu: ordine în finanțele țării, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Am spus românilor adevărul, chiar dacă este neplăcut. În același timp, mi-am exprimat convingerea că, luând aceste măsuri, vom evita un scenariu de criză și vom readuce echilibrul în economia românească. Dacă facem ce trebuie făcut, lucrurile se vor îndrepta. Este mai mult decât o speranță, este convingerea și promisiunea mea”, declară premierul.

El adaugă că „de atunci și până acum avem deja primele semnale pozitive. România începe să-și recâștige încrederea pe piețele internaționale. Costurile la care ne împrumutăm au început să scadă. Țara noastră a realizat în data de 9 iulie o emisiune de euro obligațiuni în trei tranșe, la dobânzi mai mici decât cele din urmă cu câteva luni. Interesul foarte mare al investitorilor pentru acestea, reducerile de cost și reducerea riscului de credit arată că suntem pe drumul cel bun. De asemenea, Agenția de rating Moody consideră măsurile anunțate un pas important și estimează că reducerea deficitului și încetinirea creșterii datoriei publice se pot produce chiar mai repede decât anticipa anterior”.

„Așa cum am spus și atunci când am venit în fața Parlamentului pentru a angaja aceste măsuri, ratingul de țară al României afectează pe fiecare român în parte. Aceste semnale sunt de bun augur. Trebuie să continuăm, nu să ne oprim aici. Deci îi întreb pe colegii de la opoziție: în afară de un exercițiu politic, pe care l-au bifat și pe care pot să îl înțeleg, ce rost are această moțiune? Ar vrea dânșii să ne oprim și să ne întoarcem de unde am plecat?”, spune prim-ministrul.

Premierul spune că „o bună parte dintre lucrurile pe care le semnalează colegii de la opoziție sunt știute, altele sunt exagerate sau greșit intepretate”.

„Ne spune moțiunea că România are un deficit mare, că au crescut cheltuielile statului. Știm acest lucru. De aceea suntem aici, să corectăm aceste neajunsuri. Din acest motiv ne-am angajat răspunderea”, declară Bolojan.

El adaugă că „dânșii au îmbrăcat aceste cifre într-un limbaj colorat, în slogane și în acuze aduse guvernului. Eu înțeleg că opoziția critică guvernul. Este rolul ei și dreptul ei. Am făcut însă un apel la partidele din opoziție să fie parte la soluție, nu la problemă”.

„Înțeleg că dânșii nu sunt de acord cu ce propune guvernul. Dar atunci care sunt soluțiile celor de la opoziție? În această moțiune este o fractură logică. Pe de-o parte ni se spune că problemele economiei sunt serioase, dar pe de altă parte, când venim cu un plan clar de rezolvare, dânșii ne spun să nu luăm aceste măsuri. Nu se poate și una și alta. De aceea continui să fac apel la opoziție să renunțe la dublul limbaj”, mai spune premierul.

Adresându-se membrilor Parlamentului, Bolojan transmite: „Vă rog să priviți într-o perspectivă mai largă acest prim pachet legislativ pentru care ne-am angajat răspunderea. Este doar prima etapă într-un proces mai amplu la capătul căruia, cu sprijinul Parlamentului, punem ordine în finanțe, stopăm risipa banului public și mai ales restabilim echitatea, dreptatea și responsabilitatea în instituțiile statului. Toate acestea sunt necesare pentru a da românilor o bună guvernare, cu respect pentru oamenii care ne-au trimis aici”.

„Am explicat că am început cu măsurile care se pot lua rapid și cu efect imediat. Și după cum ați văzut, am oferit deja detalii despre celelalte pachete de măsuri pe care le avem în pregătire. Există deja un grup de lucru cu experți din ministerele responsabile, care elaborează măsurile pentru reforma companiilor de stat. Aceasta este prioritatea majoră a următoarelor luni”, subliniază prim-ministrul.

Potrivit premierului, „în perioada următoare vom face publice datele cu privire la conducerea și indicatorii companiilor la care statul este acționar majoritar. Vom termina cu criteriile de performanță de fațadă, în spatele cărora se ascunde lipsa de performanță, vom reduce numărul de membri din structurile de conducere, vom plafona indemnizațiile și vom reduce numărul companiilor de stat”.

„În textul moțiunii se vorbește despre măsurile luate de guvern și efectele lor. Știm că nu este o situație ușoară, dar exagerările nu ajută. Să fim responsabili, să nu ne jucăm cu vorbele și să nu generăm panică printre români din motive politice! Eu cred că măsurile luate ne vor ajuta să stabilizăm economia, să devenim atrăgători pentru investiții, să aducem mai mulți bani europeni și să ne menținem pe calea dezvoltării”, spune Bolojan.

El declară că „se mai spune în moțiune că nu avem ca obiectiv stoparea risipei din banii publici”, adăugând că „s-au pripit cei din opoziție cu asemenea concluzie”. „Nimic mai fals. Eu personal am spus că declar război risipei de la buget și celor care ar vrea să păstreze actuala stare de fapt din companiile de stat. Și ați văzut deja primele direcții de acțiune. La finalul lunii iulie vom reveni cu un pachet complet de măsuri”, explică premierul.

„Nu este adevărat nici că marile corporații multinaționale vor fi scutite. Avem și această temă pe agendă. Trebuie să ne asigurăm că toate companiile, inclusiv cele străine, plătesc taxe corecte statului român. Sunt ferm hotărât să mergem înainte cu măsurile necesare”, transmite Bolojan.

În final, el mulțumește „colegilor din guvern pentru efortul de acțiune și comunicare din aceste zile” și „colegilor parlamentari care au înțeles să ne susțină în aceste demersuri deloc ușoare”.

„Și mai ales mulțumesc românilor. Sper ca atunci când ne vom uita înapoi la aceste zile să putem spune că am făcut tot ce a ținut de noi pentru țara noastră și că nu i-am dezamăgit pe români”, încheie Bolojan.

AUR a depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, criticând dur măsurile de austeritate și creșterile fiscale anunțate pentru reducerea deficitului bugetar. Votul pe moțiunea de cenzură se dă luni.

(sursa: Mediafax)