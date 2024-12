Cea mai tare petrecere a finalului de an, Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor, de la Antena 1, aduce 10 confruntări muzicale de neratat!

Emisia va fi prezentată de doi artiști cunoscuți și iubiți de întreaga țară, Ilona Brezoianu și Florin Ristei, iar atmosfera se pare că va fi una plină de energie, voie bune și momente de neuitat! Într-o seară în care muzica, roast-urile, parodiile și sketch-urile vor fi la putere, pe scenă se vor întâmpla și 10 momente total neașteptate: confruntări muzicale.

Revelionul cel neBUN va aduce față în față artiști din muzica românească care au lucrat la adevărate show-uri și care sunt gata să se dueleze muzical, unii versus ceilalți! Aplauzele și uralele celor care se vor afla în public vor decide câștigătorii fiecărei bătălii. Aceste reacții vor fi măsurate în timp real, aducând o nouă dimensiune interacțiunii dintre artiști și spectatori.

Două nume care au scris istorie în muzica românească vin în fața celor de acasă pentru a câștiga duelul, însă vor avea parte, cu siguranță, de aprecierea tuturor, în mod egal: Ștefan Bănică vs Iris! Prieteni de ani de zile, se transformă în competitori într-o super bătălie muzicală, Cătălin Crișan vs Aurelian Temișan, aducând unele dintre cele mai cunoscute și iubite piese ale lor pe scenă.

Două trupe care au surprins mereu cu piese actuale, cu mesaje puternice, Voltaj vs Direcția 5, nu vor lipsi nici ele dintr-un Revelion care nu va fi ușor de uitat! Cu energia care i-a făcut cunoscuți și cu hiturile la purtător, Delia vs Zdob și Zdub, vor face spectacol!

Muzica folclorică va avea parte de un duel care îi va face pe cei de acasă să danseze, fără oprire, între Maria Dragomiroiu vs Mioara Velicu! Iar muzica de petrecere îi va aduce față în față, pe Adrian Minune vs Jean de la Craiova. Tot pe ringul de dans îi vor păstra pe telespectatori și doi dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, care vor interpreta unele dintre hiturile lor, Luis Gabriel vs Bogdan de la Ploiești!

O surpriză a serii va fi confruntarea muzicală dintre două trupe care au lansat hituri memorabile în țară și care vor fi mereu pe buzele tuturor, Azur vs Generic. Iar doi dintre cei mai cunoscuți artiști autohtoni vor aduce unele dintre piesele care au scris istorie în clasamentele ultimilor ani, Connect-R vs Puya.

Singurii care au ales să ofere un duel diferit și care-și vor face schimb de piese pentru două interpretări originale sunt Fly Project vs Randi!

Cine va câștiga fiecare Duel? Urmează să aflăm! Un lucru e clar, show-ul este garantat!

Nu ratați, în ultima zi din an, Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹