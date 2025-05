Ce părere are Mircea Badea despre candidații la alegerile prezidențiale. Cu cine votează realizatorul TV

Ce părere are despre George Simion

„Eu nu mă duc la vot. Nu votez nici cu Nicușor Dan, nici cu George Simion. N-am fost nici în precedentele tururi. N-am cum să votez cu George Simion din toate motivele pe care le consider corecte, unele dintre ele sunt comune cu cele ale vocilor patetice sau isteroide din spațiul public. Nu mă refer la așa zisele motive privind ieșirea din UE sau întoarcerea în comunism, în niciun caz, ci la altele, care țin de comportamentul lui George Simion. Nu-l consider adecvat funcției de președinte de țară. Cel puțin deocamdată nu-l consider. Dar oricum eu nu votez”, a explicat acesta.

Ce spune despre Nicușor Dan

„Nici pe Nicușor Dan nu-l consider adecvat pentru funcția de președinte, ca atare nu votez pe nimeni. La Nicușor Dan motivele sunt mai diverse decât la George Simion. Dar, dincolo de motive, eu nu am cum să mă aliniez mecanismului care a funcționat și la alegerile din ultimii ani, când de exemplu nu știa Viorica Dăncilă aria cercului... că noi suntem fierți pe matematică... Nu am cum să mă aliniez mecanismului... Vine mecanismul... iar vine Ana Blandiana... iar vine Băsescu... iar vine Tismăneanu... iar vin ONG-urile și tinerii frumoși și liberi... Nu mă voi alinia niciodată la uriașul aparat și mecanism care, la alegerile prezidențiale, mai ales în turul doi, începe să se manifeste”, a mai spus Mircea Badea, la Antena 3 CNN.