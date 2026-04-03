Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență. Ultima difuzare a primei părți a sezonului trei se vede în Joia Mare, de la 20.30, la Antena 1

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate aseară în intervalul 20.28 – 23.36, s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5 puncte de rating și 20.3% cotă de piață, urmate de programul oferit de Pro TV, care în acelasi interval şi la nivelul aceluiaşi target înregistra 4 puncte de rating şi 16.4% cota de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN înregistrând aici 5.3 puncte de rating și 16.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.2 puncte de rating și 12.7% cotă de piață. Şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 22.7% cota de piață, urmat de Pro TV cu 3.6 puncte de rating şi 14% cota de piață. În minutul de aur, 22.31, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau povestea de la Antena 1.

Cu doar o difuzare înainte de finalul primei părți a sezonului trei, serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN difuzat la Antena 1 a debutat aseară într-o notă profund emoționantă, având în prim-plan dorința lui Constance (Carmen Ionescu) de a scăpa de suferința provocată de boala incurabilă cu care trăia. Discuțiile aprinse dintre apropiați au reflectat dilemele morale și imposibilitatea de a accepta o astfel de decizie.

În paralel, Alina (Ana Bodea) și Basty (Andrei Aradits) au ajuns la concluzia că trecutul trebuia lăsat în urmă și au decis să se implice activ în găsirea copilului lui Miki (Antonia Crişan), apropiindu-se tot mai mult în acest proces. La spital, tensiunea a crescut, Ionuț (Ştefan Iancu) aflându-se în continuare în stare gravă, iar Dumi (Bogdan Iancu), susținut de Ducu (Radu Ştefan Bănică) și Tina (Mara Baboianu), a acuzat-o direct pe Ana (Karina Jianu) pentru tragediile care se adunaseră în jurul lor.

Pe plan personal, Alexia (Rebecca Nicolescu) a luat o decizie radicală după pierderea sarcinii și a hotărât că adopția era singura soluție pentru a merge mai departe, spre surprinderea lui Alexandru (Vlad Gherman). În același timp, conflictele au continuat, Tudor (Vlad Udrescu) confruntându-l pe Damian (Andi Vasluianu) și cerându-i răspunsuri pentru tot ceea ce se întâmplase.

Un moment-cheie al episodului a fost marcat de mărturisirile tulburătoare ale lui Constance, care au scos la iveală un trecut mult mai întunecat decât se știa, zdruncinând din temelii echilibrul familiei Mincu. Dezvăluirile au fost completate de faptul că George (Richard Bovnozcki) știa adevărul, dar nu avusese curajul să-l spună până atunci.

Pe fondul acestor tensiuni, relațiile au devenit și mai complicate: Damian a surprins-o pe Victoria (Alina Chivulescu) cu un sărut neașteptat, iar finalul episodului a adus o reacție șocantă din partea acesteia, în confruntarea directă cu George.

Penultima difuzare a acestei părți s-a apropiat cu paşi repezi de închiderea unui capitol intens, care va lăsa în urmă întrebări fără răspuns și destine aflate în cumpănă, pregătind publicul pentru continuarea unei povești în care adevărul și emoțiile vor fi mai puternice ca niciodată.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹