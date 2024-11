Cele mai noi episoade Iubire cu parfum de lavandă, lider de audienţă

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Iubire cu parfum de lavandă, difuzate ȋn intervalul 20.29 – 23.25, au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani cu 5.1 puncte de rating și 17.1% cota de piaţă, urmate de Kanal D cu 4.6 puncte de rating și 15.4% cota de piaţă și Pro TV cu 4.3 puncte de rating și 14.6% cota de piaţă. Şi pe intersecţia cu producţia Scara B, de la Pro TV (21.29 -22.23), Antena 1, cu difuzarea Iubire cu parfum de lavandă, a condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani cu 4.8 puncte de rating şi 15.7% cota de piaţă, clasând Pro TV pe poziţia secundă, cu 4.3 puncte de rating şi 14.1% cota de piaţă. Şi pe intersecţia cu Şef sub acoperire (22.23 – 23.25), serialul original Iubire cu parfum de lavandă a condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani cu 3.9 puncte de rating şi 16.6% cota de piaţă, clasând Pro TV pe poziţia secundă, cu 2.6 puncte de rating şi 11% cota de piaţă. În minutul de aur, 20.50, peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Iubire cu parfum de lavandă.

Noile episoade ale serialului original Iubire cu Parfum de Lavandă, difuzate aseară la Antena 1, au venit cu o încărcătură emoțională puternică. La aflarea veștii că Alma (Alexia Caras) a încercat să se sinucidă după ce părinții acesteia au divorțat, Ștefan (Adi Nartea), cu ajutorul Andei (Michaela Prosan), a convins-o pe Silvia (Anca Florescu) să accepte ca adolescenta să rămână alături de el, în Podișor. În același timp, lupta interioară a Andei pentru a trece peste povara devastatoare, secretul uciderii soțului ei, a determinat-o să pună capăt relației cu Ștefan. „Nu mai pot, simt că se complică tot și e doar vina mea. Și acum o să afle și Ștefan. Am omorât un om... Cum pot să am eu o relație cu Ștefan, știind asta? Secretul ăsta mă chinuie zi de zi, oră de oră, minut de minut. E o povară, e ca un blestem,” i-a mărturisit Anda, tulburată, celei mai bune prietene. Între timp, amintiri mai vechi l-au tulburat pe Ştefan: „Anda, după accidentul din Anglia, a avut o cădere. Simt că ziua asta l-a readus în trecut. După ce a văzut cum e să fii din nou pe teren, și-a amintit de eșecul acela. El nu s-a mai atins de fotbal de atunci… dar de băutură, da. Alcoolul devenise refugiul lui,” i-a povestit Alma (Alexia Caras) disperată Andei, sperând ca femeia să-l ajute pe tatăl său. Însă, într-un moment de vulnerabilitate, Ștefan i-a dezvăluit Andei: „Eu când am ajuns la tine eram praf. Nu știam ce să fac pe mai departe... și ai apărut tu, cu frumusețea asta, cu lavanda asta.” Vor reuși Anda și Ștefan să își găsească drumul unul către celălalt? Va depăși Ștefan această etapă devastatoare? Va putea Anda să își păstreze secretul și să rămână alături de Ștefan? Răspunsul la toate aceste întrebări, telespectatorii le vor putea afla joia viitoare, de la 20:30, la Antena 1.