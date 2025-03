Ecourile revelatoare ale Classix Festival 2025

Editia din acest an a inclus 9 concerte, 3 expozitii, 3 vernisaje, 4 paneluri de discutii, o prelegere, o proiectie de scurtmetraje de animatie, o lansare de carte, o conferinta de presa, un showcase dedicat celor trei bursieri Classix in Art si 40 de sesiuni de masterclass sustinute de artisti consacrati la nivel international, pentru un numar de 73 de participanti activi si pasivi.

Festivalul s-a desfasurat in 11 locatii emblematice ale orasului Iasi, aducand muzica clasica si artele vizuale in spatii culturale si istorice reprezentative, fiind puse in valoare arhitectural cu ajutorul insertiilor de tip new media si light design.

În organizarea festivalului au fost implicati peste 200 de voluntari si profesionisti din industriile creative din Romania, iar pe scena Classix au evoluat peste 100 de artisti invitati din 14 tari. Pe parcursul intregii perioade, peste 8.000 de persoane au participat la evenimentele Classix, la care s-au adaugat pana in prezent cei 115.000 spectatori din mediul online. Transmisiunile live mai pot fi urmarite online pe pagina de Facebook a Classix Festival pana la finalul lunii martie 2025.

Patricia Brohanschi, director general si co-fondator al festivalului Classix, mentioneaza: „Classix Festival 2025 a fost, fara indoiala, cel mai intens si plin de viata de pana acum. Salile sold out seara de seara si energia publicului ne-au aratat ca ceea ce facem are cu adevarat impact, iar muzica are o putere aparte de a ne aduce impreuna. Pentru mine, aceasta editie a fost mai mult decat un eveniment cultural, fiind vorba de suflet, comunitate si depasirea propriilor limite. M-a emotionat sa vad cum Classix a devenit un spatiu in care artele se intalnesc, ideile prind viata, iar oamenii se conecteaza autentic. De la concerte si expozitii, pana la activitati educative si burse, festivalul nostru a demonstrat inca o data ca se poate atunci cand exista dorinta si pasiune. Sunt profund recunoscatoare pentru implicarea exemplara a tuturor celor care ne-au fost alaturi si le multumesc pentru votul de incredere – de la colaboratori si parteneri, pana la colegi, voluntari, artisti si spectatori. Classix a aratat si s-a simtit mai bine ca niciodata, iar fara dedicarea lor, aceasta aventura clasica contemporana nu ar fi fost posibila.”

Artistii care au performat pe scenele festivalului sunt: Catalin Apostol (RO/MD) - bas, Arte dei Suonatori (PL): Aureliusz Goliński - vioara, Ewa Golińska - vioara si viola, Anna Bator - contrabas, Marta Bławat - oboi, Marta Gawlas - flaut, Monika Hartmann - violoncel, Izabela Kozak - vioara, Anna Krzyżak-Siarkowska - viola, Małgorzata Malke - vioara, Michał Marcinkowski - vioara, Katarzyna Olszewska - vioara, Łukasz Strzelczyk - vioara, Marcin Tarnawski - vioara, Daniel Auner (AT) - vioara, Gabriel Birjovanu (RO) - tenor, Claudia Caia (RO) - mezzo-soprana, Dragos Andrei Cantea (RO) - pian, Ansamblul Classix Collective (RO): Vioara: Ailoaei Larisa-Iulia, Onofrei Bogdan, Mititelu Diana-Maria, Stroici Sara, Birsan Sebastian-Gabriel, Ailoaei Amalia-Ana, Kuchurian Nikoleta, Șchiopu Robert Manuel, Ioana, Alexandra Honciuc, Pintilie Mirona-Ioana, Busnea Laurentiu, Cheran Adelina, viola: Podosu Diana-Estera, Diaconu Diana Corina, Adumitroaei Catalina, Prisacariu Andreea, violoncel: Samataru Nicoleta, Gherca Rebeca, Iacob Mirel Lucian, Sebastian Virtosu, Nicoleta Avadanei , contrabas: Prisacariu Virgil Florin, Vatamanu George-Alexandru, Gavrilovici Ionut, flaut: Antonesei Carla-Maria, Leonte Florin , clarinet: Zaharia Hojbota, Daniel Paicu, corn: Marius Aftaragaci, percutie: Constantin Stavrat, Mara Voicescu , tambal: Alexandru Olaru, sintetizator: Paul Pintilie , harpa: Adina Diaconu, pian: Edith Arva, Maream Ehsan, Ioana Chiriac , Cvartetul Arcadia (RO): Ana Torok - vioara, Razvan Dumitru - vioara, Traian Boala - viola, Zsolt Torok - violoncel; Ensemble MidtVest (DK): Peter Kirstein (DK), Tommaso Lonquich (IT), Charlotte Norholt (DK), Neil Page (UK), Yavor Petkov (BG), Sanna Ripatti (FI), Nicolas Dautricourt (FR), Jonathan Slatto (NO), Martin Qvist Hansen (DK); Clemence de Forceville (FR) - vioara, Dr. Dagmar Gluxam (AT), Agnes Guk (RU) - balerina, Kjell Habbestad (NO) - compozitor, Benedict Kloeckner (DE) - violoncel, Maria Kjos Fonn (NO) - libretista, Daniel Lazar (SB) - vioara, Sofia Neacsu (RO) - soprana, Octavian Lup (RO) - violoncel, Bogdan Onofrei (RO) - vioara, Sabin Penea (RO) - vioara, Hans Petter Maehle (NO) - dirijor, Bob Radulescu (RO) - actor, Pietro Roffi (IT) - acordeon, Solveig Sorbo (NO) - compozitoare, Alessandro Stella (IT) - pian, Dalma-Lidia Toadere (RO) - dirijor, The Rest Project (ES): Maria Florea (ES) - vioara, Lara Fernandez (ES) - viola, Daniel Claret (ES) - violoncel; Susanna Wolff (NO) - soprana.

Artistii vizuali care au dat viata scenelor prin proiectiile video sunt: Andrei Botnaru, Marian Mina Mihai, Radu Martin si Silviu Luda, iar light designer-ul concertelor este Alin Popa.

Speakerii invitati la evenimentele Classix in Focus au fost: Alexander Rubel (DE), Andreas Sønning (NO), Andrei Cozlac (RO), Andrei Fermesanu (RO), Andrei Popov (RO), Bujor Prelipcean (RO), Dan Prelipcean (RO), Catalin Sava (RO), Carina Sava (RO), Cristina Uruc (RO), Krzysztof Grudziński (PL), Krzysztof Goliński (PL), Dan Byron (RO), Dan Spinu (RO), Klara Bernat (HU), Roxana Patricia Brohanschi (RO), Valentina Drutu (RO) si Vincent Henry (RO).

Programul de burse de creatie artistica Classix in Art a fost derulat cu sprijinul partenerului principal al editiei 2025, BRD – Groupe Société Générale. Pentru aceasta editie au fost acordate 3 burse x 1000 euro brut, iar castigatorii acestora sunt: Daniel Sascau (Bacau) – Arte vizuale, Andrei Virgil Popescu (Iasi) – Artele spectacolului si Patricia Marchis (Cluj) – Muzica. Proiectele finalizate vor fi prezentate in cadrul Classix Festival 2025.

Înca trei expozitii mai pot fi vizionate in Iasi dupa finalizarea celei de-a sasea editii Classix Festival. Expozitia „Doar viorile au ramas - Alma und Arnold Rose” poate fi vizitata la Muzeul Vasile Pogor pana pe 15 martie. Instalatia interactiva Dead City poate fi vizitata la Palatul Culturii pana pe 20 martie, iar instalatia APPARATUM poate fi vizitata in Sala Pasilor Pierduti a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi pana pe 20 martie. Pentru mai multe informatii referitoare la programul de vizitare, va invitam sa consultati website-ul oficial al festivalului: www.classixfestival.ro

Instalatiile Dead City si APPARATUM sunt organizate in parteneriat cu Institutul Adam Mickiewicz ca parte din Sezonul Cultural Polonia-Romania 2024-2025. Cofinantate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National al Republicii Polone. iam.pl | culture.pl

Pentru a fi la curent cu ultimele noutati ale festivalului, iubitorii muzicii clasice se pot abona la newsletter-ul dedicat disponibil pe classix.ro si pot urmari canalele de social media oficiale ale Classix.

