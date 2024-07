Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu, colaborare în premieră la nunta lui Ianis Hagi: ”Este pentru prima dată când am lucrat împreună la un eveniment de o asemenea anvergură”

„A fost o nuntă la superlativ, extraordinar de bine organizată. Noi am lucrat la meniu, împreună cu Marian Cernat. În plus, eu m-am ocupat de desertul de înghețată. Am colaborat extraordinar cu Marian Cernat, cu Ștefan și Orlando, având alături o echipă foarte mare. Este pentru prima dată când am lucrat împreună la un eveniment de o asemenea anvergură - și a fost unul reușit din toate punctele de vedere”, a declarat Chef Sautner. ”Prezența noastră la nunta lui Ianis Hagi a fost o oportunitate cu totul specială de a lucra împreună și totodată a însemnat o mare bucurie de a participa la un eveniment de acest calibru. Pe lângă împlicarea alături de Marian Cernat și ceilalți doi jurați în pregătirea meniului, eu m-am ocupat de secția de jamon și hamburger. Iar această colaborare cu totul specială marca Chefi la cuțite mi-a adus o mare satisfacție”, a declarat Chef Orlando.

”Eu am venit la eveniment cu echipa mea de bucătari, alături de care am început pregătirile încă de vineri. Am fost alături de ei în permanență, asigurându-mă că totul iese la nivelul cerințelor unui asemenea eveniment. Am pregătit meniul de nuntă de la aperitiv până la friptură, marcând totodată o premieră profesională: am colaborat prima dată cu alți doi jurați Chefi la cuțite în afara platoului de filmare, pentru un proiect culinar atât de elaborat. Iar rezultatul a fost un veritabil succes”, a spus Chef Ștefan Popescu despre participarea la Nunta Anului, de la care Antena 1 a transmis în eclusivitate cele mai importante momente. Invitați la Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Sautner și Chef Popescu au povestit, alături de Marian Cernat, despre tot ce a însemnat capitolul gastronomic al Nunții Anului, dar și despre filmările sezonului 14 Chefi la cuțite, care vor continua în curând cu o nouă serie de confruntări spectaculoase în ringul culinar.

