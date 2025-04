Chef Richard Abou Zaki a câștigat ieri bomba cu mai multe amulete. Diseară, la Chefi la cuțite, mentorul lui Chef Orlando Zaharia gătește pentru jurați

În această seară, mentorul lui Chef Orlando Zaharia aduce în platoul show-ului culinar multă emoție și povești din bucătării faimoase ale Bucureștiului.

Întrecerea juraților de aseară a adus o premieră în istoria show-ului culinar: pentru prima dată jurizarea a fost făcută de un Chef cu o stea Michelin. Chef Agostino Iacobucci deține două restaurante care au primit câte o astfel de stea, așadar misiunea celor patru jurați a fost extrem de dificilă. Fiecare a avut de pregătit sub o presiune uriașă creația sa culinară pentru tema care a invocat spiritul Italiei, pastele... După o analiză atentă, Chef Agostino Iacobucci a decis ca cele 5 puncte și bomba cu mai multe amulete să-i revină lui Chef Richard Abou Zaki. ”Nu pot să cred că am luat a doua bombă. Sunt incredibil de bucuros” a declarat Chef Richard, care a gătit Ravioli alla Rossini. Pe locul doi, cu patru puncte, s-a situat Chef Orlando Zaharia – urmat de Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, cu trei, respectiv două puncte. Întrecerea de aseară a fost, așadar, decisivă pentru clasamentul final al juraților – în etapa battle-urilor, Chef Richard și Chef Orlando vor avea echipe proprii, în vreme ce Chef Sautner și Chef Ștefan vor împărți conducerea unei tabere. ”În Italia se vorbește despre voi și show-ul Chefi la cuțite”, a spus Chef Iacobucci. ”Eu am lăsat în România o parte a vieții mele, pentru că unchiul meu a fost căsătorit în România. El nu mai este, dar am o relație familială cu România, de mai bine de 20 de ani. Mama și tatăl meu au venit de multe ori aici, pentru a-l vedea pe unchiul meu”, a mai povestit Chef Iacobucci.

În această seară, arena audițiilor le prilejuiește juraților noi întâlniri surprinzătoare. Chef Aria vine de la Londra, acolo unde a gătit atât pentru prestigioasele Premii BAFTA, cât și pentru evenimente private de anvergură, desfășurate la British Museum. Tot diseară, mentorul lui Chef Orlando Zaharia aduce în platoul show-ului culinar multă emoție și povești din bucătării faimoase ale Bucureștiului. ”Am lucrat la Intercontinental din 1971 până în 2009”, a povestit maestrul artei culinare Chef Ion Șerban. ”La rândul meu, am lucrat cu cei mai mari maeștri ai acelor vremuri. Iar Orlando a fost copilul meu de suflet – cel mai bun, și ca suflet, și ca meserie”, a povestit Chef Șerban. ”El este cel care mi-a pus cuțitul în mână”, a spus Chef Orlando. Întregul moment emoționant va putea urmărit de telespectatori în ediția Chefi la cuțite difuzată în această seară la Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30.

