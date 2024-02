Chef Richard Abou Zaki, unul dintre cei patru noi jurați Chefi la cuțite, premiat în Italia pentru restaurantul inaugurat recent

Juratul Chefi la cuțite a câștigat premiul ”Noutatea Anului” pentru Controluce, restaurantul lansat anul trecut.

Distincția i-a fost oferită în cadrul unui eveniment de marcă desfășurat la Milano. Pe 26 februarie, la Centrul de Congrese Fondazione Cariplo, a fost prezentat noul Ghid Identità Golose pentru Pizzerii și Signature Cocktail Baruri, care prezintă profesioniștii din acest sector în expansiune rapidă și recompensează capacitatea lor de a inova. De la studierea celor mai bune aluaturi și a celor mai rafinate topinguri cu inspirație haute cuisine la analizarea artei mixologiei din localurile premium, ghidul vorbește despre excelența acestor două lumi culinare, oferind recunoaștere celor mai buni creatori și antreprenori ai domeniilor.

Controluce, al patrulea restaurant inaugurat de Richard, a obținut astfel importanta distincție pentru inovație într-o zonă simbolică a bucătăriei italiene – pizzeriile - la numai câteva luni de la deschidere. ”Premiul acesta înseamnă o recunoaștere pentru munca noastă, pentru tot ceea ce facem în fiecare zi în bucătărie cu atâta pasiune și este, totodată, parte din combustibilul, energia care ne animă să mergem mai departe, pentru că nu este ușor să te menții la cel mai înalt nivel. Suntem foarte mândri că am primit această distincție cu un proiect total nou, care nu exista în Italia. Am reușit să le oferim clienților un concept inovator, pentru că am văzut o idee și un potențial acolo unde alții nu văzuseră și am riscat, câștigând”, a declarat Richard Abou Zaki.

Pentru noul jurat Chefi la cuțite, și calendarul lunii martie se anunță bogat în evenimente culinare importante. Pe 8 martie, Chef Richard va participa la Congresul Internațional al bucătarilor, unde vin cei mai buni Chefi din lume, prilej cu care va vorbi despre ascensiunea lui rapidă în lumea gastronomică și despre pașii urmați în carieră, inspirația și ideile care i-au adus un succes răsunător într-un timp remarcabil de scurt. Evenimentul devine anual epicentrul industriei culinare, care atrage liderii în domeniu și cele mai grele nume, pentru Richard Abou Zaki fiind al treilea an în care participă.

Luna martie va culmina pentru Chef Richard cu lansarea noului sezon Chefi la cuțite, unde este unul dintre cei patru noi jurați, alături de Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia. Cel mai apreciat cooking show din România va începe în curând la Antena 1 cu un format consacrat, care aduce, însă, multe noutăți ce vor spori savoarea spectacolului culinar.

