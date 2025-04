Chef Richard Abou Zaki a câștigat bomba cu mai multe amulete. Diseară, la Chefi la cuțite, Iulian Stere vine cu ambiții mari: ”Am lucrat sub coordonarea lui Chef Gordon Ramsay”

Competiția continuă diseară, de la 20:30, cu noi concurenți în ringul audițiilor. Iulian Stere vine să gătească în bucătăria show-ului culinar, având în CV experiența lucrului într-o echipă coordonată de celebrul Chef Gordon Ramsay.

Bătălie grea, în ediția Chefi la cuțite de ieri: cei patru jurați s-au luptat pentru bomba cu mai multe amulete, după ce amenințătoarea roată le-a impus gustul predominant care trebuia să se regăsească în farfuria fiecăruia dintre ei. După degustarea făcută de artista Narcisa Suciu, singurul preparat sărat din întrecerea juraților, cel purtând semnătura lui Chef Richard Abou Zaki, a fost desemnat câștigător. Chef Richard a obținut astfel încă 5 puncte, dar și o bombă care va scoate la iveală mai târziu, în etapa battle-urilor, mai multe amulete ce îi pot aduce avantaje extrem de importante.

Diseară, în ringul audițiilor, cei patru Chefi vor întâlni o nouă serie de concurenți cu cele mai variate povești. Iulian Stere intră în bucătăria show-ului culinar cu ambițiile mari date de experiența acumulată într-o echipă condusă de celebrul Chef Gordon Ramsay. Dar oare preparatul său îi va convinge pe jurați să-i dea cuțitul? ”Recunosc că pot fi recalcitrant în bucătărie. Asta poate și pentru că am lucrat sub coordonarea cunoscutului Chef Ramsay”, mărturisește Iulian. ”Am plecat prima oară pe un vas de croazieră pe postul de commis de cuisine. Am avansat după doar zece zile ca chef de partie. Am revenit în țară și am lucrat pe litoral ca manager de restaurant. Ulterior, am plecat în Anglia, unde am ajuns să fiu angajat la Planet Hollywood, brandul deținut de mai mulți actori de la Hollywood. Acolo avut onoarea să lucrez sub coordonarea lui Chef Gordon Ramsay. L-am descoperit, din punctul meu de vedere, mai temperat cu 20% față de cum îl vedem în show-urile TV. În rest, este același. A țipat și la mine când ceva nu era în regulă”, a povestit Iulian. Întregul moment și verdictul primit de concurent urmează în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

