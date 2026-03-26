Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Orlando a câștigat aseară bomba cu mai multe amulete

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 24:05, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.7 puncte de rating și 20.8% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.2 puncte de rating și 18.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.3 puncte de rating și 17.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.4 puncte de rating și 14.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:48, peste 1,2 milion de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Cea de-a treia bombă pusă la bătaie de Irina Fodor în acest sezon a încins din nou spiritele în bucătăria Chefi la cuțite, mai ales după anunțarea temei, care i-a luat prin surprindere pe cei patru Chefi: ciorba. Jurații au avut, așadar, de gătit diferite variante ale acestui preparat atât de îndrăgit de români, pregătindu-se pentru o degustare făcută de interpreta de muzică populară Vlăduța Lupău. Dacă Chef Richard Abou Zaki a ales o ciorbă de perișoare așa cum îi făceau mama și nănița în copilărie, Chef Ștefan a pariat pe o ciorbă ardelenească, cu afumătură, inspirându-se tot din vremurile copilăriei lui și ținând cont că Vlăduța este, de asemenea, din Ardeal. De partea cealaltă, Chef Alexandru Sautner s-a lăsat inspirat de pasiunea sa pentru pescuit și a făcut o ciorbă de pește, în timp ce Chef Orlando Zaharia a gătit o ciorbă din coadă de văcuță, cu smântănă. Aceasta a și fost preferata Vlăduței – care i-a acordat cele 5 puncte și bomba lui Chef Orlando Zaharia. O victorie savurată din plin, după ce, în ultimele etape, juratul a fost dezamăgit de punctajele mici obținute.

Ciorba ardelenească i-a adus lui Chef Ștefan 4 puncte, pe locul doi, cu 3 puncte, s-a situat Chef Sautner, iar cele 2 puncte au ajuns la Chef Richard. Jurații mai au în față două întreceri pentru amulete înainte de definitivarea clasamentului în funcție de care se stabilește câți concurenți va avea fiecare în echipe. Așadar, săptămâna viitoare, competiția Chefi la cuțite continuă intens la Antena 1 și AntenaPLAY.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 25 martie 2026