Chefi la cuțite, lider de piață cu ediția de marți. În seara aceasta, Chefii gătesc cu un ingredient misterios. Chef Bontea: ”N-am gătit în viața mea cu așa ceva!”

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, Antena 1 s-a situat aseară, în intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:25 – 24:02), pe primul loc, cu 7.1 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 24%, urmată de ProTV, cu 6.1 puncte de rating și o cotă de piață de 20.5%. Și pe tronsonul întregului public urban, emisiunea de la Antena 1 a fost lider de audienţă, cu 6.4 puncte de rating şi 17.8% cota de piată, postul de pe locul doi, ProTV, înregistrând atunci 5.8 puncte de rating și 16% cotă de piață. În minutul de aur 21:43, aproape 1,5 milioane de telespectatori au urmărit jurizarea Chefilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Aseară, Chefii s-au bucurat de un moment de colecție, savurând din plin variantele lor desenate într-o delicioasă scenă animată, realizată de Mădălin Truică, talentatul artist de animație, care a participat, alături de partenera sa, Lidia Gheorghe, cu un preparat la audițiile pe nevăzute. Tot aseară, Chefii au primit vizita unor invitați surpriză: Florin Ristei și logodnica sa, Naomi Hedman, care au venit în platoul show-ului culinar pentru a trăi emoțiile intense ale jurizării, rezultatul fiind cu adevărat surprinzător pentru ei. Naomi a gătit, asistată de Florin, pui marocan cu couscous, iar Chefii au fost cuceriți de preparat, propunându-i lui Naomi să aleagă între cuțitul de aur oferit ca suvenir invitaților speciali și cuțitul acordat concurenților care ajung astfel în bootcamp. Încurajată de Florin, Naomi a ales să intre în competiție! Totodată, ediția de marți i-a adus o mare bucurie lui Cătălin Scărlătescu, cel care a câștigat lupta pentru amuletă, după o probă care le-a impus Chefilor crearea unei farfurii cu 10 culori.

În seara aceasta, surprizele se vor ține lanț la Chefi la cuțite, jurații fiind provocați să gătească, în lupta pentru amuletă, cu un ingredient misterios, în fața căruia au trăit minute bune de confuzie.

”N-am mai gătit în viața mea cu așa ceva!”, a reacționat Chef Sorin Bontea, alegerea preparatului potrivit fiind cel dintâi test pentru jurați. Proprietățile aparte ale ingredientului, dar și gustul creațiilor culinare la final s-au dovedit surprinzătoare pentru ei. Despre ce ingredient este vorba, dar și ce a ales fiecare Chef să gătească telespectatorii vor descoperi în seara aceasta, la Antena 1, de la 20:30. Lupta intensă între jurați va continua în culise, unde se va desfășura ultimul joc, astfel că în ediția Chefi la cuțite din seara aceasta deținătorul celor mai multe jetoane va sărbători victoria încununată cu un premiu foarte valoros: o bombă cu 5 super-avantaje pentru etapa battle-urilor. Până acum, Sorin Bontea are 10 jetoane, Cătălin Scărlătescu, 12 jetoane, iar Florin Dumitrescu a adunat 7 jetoane. Va reuși Chef Bontea să doboare supremația jetoanelor deținută de Chef Scărlătescu?

Surprizele continuă și în privința jurizării, artistul care îi va surprinde pe Chefi cu apariția sa în platou fiind What’s UP. ”Sper să nu o dau în bară. Vreau să vă arăt că Watzy este și un bun bucătar... Dar până la urmă, cred că cel mai tare o voi dezamăgi pe mama, când va vedea cum tai eu ceapa. O zică: ”, a declarat artistul cu umor. Printre aparițiile speciale ale acestei seri se numără și un grup de participanți de peste hotare, care generează un moment inedit în platou: trei statui vivante îi vor provoca pe Chefi să treacă de la jurizarea pe nevăzute la cea... pe nemișcate! Cum se vor descurca Chefii cu ingredientul misterios în lupta pentru amuletă, cine va câștiga premiul-bombă al competiției din culise, dar și celelalte momente spumoase ale serii, toate vor fi descoperite de telespectatori în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 în această seară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facută pe target-urile 18-54 Urban și All urban

Perioada 4 octombrie 2022