Fizioterapeutul tricolorilor din Generaţia de Aur, Victor Hexan, vine duminica asta, la X Factor. Cristi Chivu se alătură și el deciziei juraţilor X Factor

Fizioterapetul generaţiei de aur a fotbalului românesc, apropiat al lui Ibrahimovici, dar și al multor alte nume mari ale fotbalului internaţional, Victor Hexan vine duminică la X Factor „ca să-mi certific mie ceea ce am făcut ȋn viaţa mea cu atâta pasiune!”, după cum chiar el spune.

Apropiat al lui Cristi Chivu, căruia a ajuns chiar să ȋi salveze viaţa, la propriu, Victor Hexan a fost imediat recunoscut ȋn culisele X Factor de către Adelina Chivu, soţia marelui internaţional român. Au depănat amintiri și au trecut ȋmpreună peste emoţiile pe care o astfel de scenă le poate avea asupra oricui. La 66 de ani, Victor este un exemplu de ambiţie și perseverenţă: „În viaţă am avut două mari pasiuni, masajul și muzica, de asta mă găsesc aici, la X Factor, ca să certific puţin ceea ce am făcut ȋn viaţa mea cu atâta pasiune. Peste tot pe unde am fost, mă rugau să le cânt când ȋi masam, am cântat mii de ore și nu a fost niciun chef la care să nu iau microfonul!”, a mai povestit Victor.

Originar din Cluj și fost fotbalist, Victor Hexan a venit la București ȋn urma unei accidentări și aici a rămas: „Când am văzut că din două tehnici m-a făcut bine, atunci a fost click-ul și am zis . Timp de 20 de ani am fost fizioterapeutul echipei naţionale de fotbal a României, am lucrat cu domnul Mircea Lucescu vreme de 15 ani...”, le-a povestit concurentul juraţilor X Factor.

Victor i-a cucerit pe Delia, Puya, Marius Moga și Ştefan Bănică ȋncă de când a pășit pe scena talent show-ului de la Antena 1. „Uite, domne, ce se poate ȋntâmpla pe scena asta. Mi-ai dat o stare foarte bună!”, i-a mărturisit Ştefan Bănică, ȋn vreme ce Puya a completat: „E un exemplu pentru noi, toţi ăștia care suntem obosiţi și la 30, și la 40 de ani!”. Ce a ales să interpreteze Victor la X Factor și cum a ajuns Cristi Chivu să ia parte la decizia juraţilor, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie X Factor, duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹