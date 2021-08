Cristina Ciobănaşu a bifat o premieră în vacanţa din Corfu: ”Au existat câteva plângeri, dar am avut o scuză!”

Cea mai aşteptată perioadă din an, cea a vacanţelor, a venit şi pentru actorii din distribuţia serialului Adela, ce va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1! Cristina Ciobănaşu, interpreta Liviei Drăghici, a ales ca destinaţie pentru prima parte a vacanţei Corfu, unde a bifat şi o premieră, pentru ca la final să se bucure de câteva zile alături de prieteni, în Cipru.

”Vara asta am reuşit să plec trei săptămâni în Corfu, o destinație superbă pe care nu o vizitasem până acum și care m-a impresionat cu niște apusuri de vis. Pot spune ca laitmotivele acestei vacanţe au fost apusurile și leneveala, pentru că asta mi-am şi dorit: să zac la soare, să mă odihnesc şi să vizitez câteva locuri de pe insulă, iar faptul că m-am și bronzat a fost un bonus, mai ales că eu și bronzată tot Albă ca Zăpada rămân. Altfel, am fost foarte mândră de mine că am condus pentru prima dată în afara țării și tot o premieră a fost şi faptul că am condus o maşină închiriată. Au existat câteva plângeri de pe bancheta din spate, cum că n-am grijă la denivelări dar… am avut scuza că insula nu avea nişte drumuri foarte recent asfaltate, aşa că nu m-am simţit ofensată”, a povestit amuzată Criss.

La întoarcerea din Corfu, actriţa a mers în vizită la părinţi, în Botoşani, alături de fratele ei, iar la final a ales să se bucure de o mini-vacanţă în Cipru, alături de o gaşcă de prieteni. ”A fost foarte frumos, m-am relaxat, acum sunt pregătită să reîncepem filmările pentru Adela, serial ce îl puteţi urmări începând din 19 august, la Antena 1!”, a mai completat aceasta.

Telespectatorii vor putea urmări continuarea poveştii ce se bucură de o echipã de producţie cu o vastã experienţã în lumea serialului, dar şi de o distribuţie de excepţie. Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Maria Buză, Gelu Niţu, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Doru Ana, Romeo Visca, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, dar şi protagoniştii Mara Oprea, Oana Moşneagu şi Alecsandru Dunaev vor putea fi urmăriţi începând de joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1, în cel de-al doilea sezon al serialului Adela.