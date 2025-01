Cum lucrează Andreas Zaharia cu tatăl său, juratul Chefi la cuțite Orlando Zaharia: „Își împarte bine timpul între muncă și studii și sunt mândru să îl văd atât de implicat”

„Fiul meu a intrat la Facultatea de Management și, imediat ce am deschis restaurantul Zmoke în septembrie, a început să lucreze cu mine. A fost o decizie pe care am luat-o împreună, pentru că mi-am dorit să-l pregătesc pas cu pas, treaptă cu treaptă, pentru Management. Am considerat că este o practică bună pentru studiile pe care și le-a ales. Pe Andreas îl țin, însă, departe de bucătărie deocamdată. Am decis să se ocupe de aprovizionare, facturi și să învețe despre tot ce înseamnă jobul de barman, pentru că barul este foarte aproape de clienți, interacționezi mult cu ei și le poți înțelege comportamentul și necesitățile mult mai repede. Totodată, el se ocupă și de casa de marcat și dă comenzi. Andreas a îmbrățișat munca pentru că își dorește într-adevăr să învețe – așa cum îmi doresc și eu să îl văd pe drumul potrivit pentru el, dezvoltându-se frumos și încercând, așa cum fac și eu, să lase ceva în urmă, să construiască ceva.”, a dezvăluit Chef Orlando Zaharia.

„În trecut, Andreas a mai lucrat cu mine la un restaurant pe malul mării. Deci e obișnuit cu munca, dar acela a fost un post sezonier, acesta este primul job constant și sunt foarte mândru pentru că îl văd atât de implicat și dornic să-și câștige astfel banii, în timp ce este student. Reușește să se împartă bine între muncă și studii, merge la cursuri și examene. Știe foarte bine că, pentru a reuși, ai nevoie de amândoua: de școală și de experiență în domeniul în care vrei să activezi pe viitor. Iar el exact asta face acum: își construiește niște baze solide și în fiecare zi mă face să fiu mândru de el. Andreas este tot ce mi-am dorit mai mult de la un copil și îl iubesc cu toată ființa mea”, a mărturisit Chef Orlando.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹