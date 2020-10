De la Olimpiada de la Londra, pe scena X Factor!

Italian, stabilit în Londra și atras de România, Kalon Rae este un muzician experimentat care va urca în această seară, de la ora 20.30, la Antena 1, pe scena X Factor cu scopul de a-și obține un loc în echipa Deliei.

Conștient că de câte ori urcă pe o scenă atrage atenția chiar înainte să înceapă să cânte, Kalon Rae vrea să îşi urmeze visul, indiferent ce ar presupune asta. ”Vreau să cuceresc lumea, iar X Factor este un nou pas! Mereu îmi spun ”Fii tu, găsește ce e special la tine, iar oamenii te vor iubi! Nu toți, dar nici nu te poți aștepta la asta!”, mărturisește Kalon. Tânărul cântăreț și compozitor, care în ultimii ani a mai cântat în România, se laudă cu o bogată experiență muzicală, mai ales că în 2012 a fost director muzical la ceremonia de închidere a Olimpiadei de la Londra și a lucrat cu nume mari ale industriei precum George Michael sau Coldplay.

În această seară, Kalon speră să obțină un loc în grupa Deliei, mixt, peste 24 de ani, iar pentru asta este pregătit să facă orice. ”Aș învăța balet pentru tine!”, îi va mărturisi Kalon juratei X Factor. Cum vor evalua cei patru jurați prestațiia sa, dar și ce alți concurenți vor urca pe scena X Factor, telespectatorii vor putea afla în această seară, de la ora 20.30, la Antena 1, într-o nouă ediție a sezonului nouă.

Dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, în cel de-al nouălea sezon X Factor, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.