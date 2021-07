Dorian Popa, impresionat până la lacrimi la Next Star: ”Cei care mă cunosc știu de ce mă înduioșează chestia asta”

Juratul Next Star Dorian Popa recunoaște că face eforturi pentru a nu lăsa sentimentele să îl copleșească atunci când vine vorba de cei mai talentați copii ai României pe care îi întâlnește în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1.

Cu toate acestea, socoteala de acasă nu se potrivește de fiecare dată cu momentele impresionante la care este martor pe scenă. Așa se va întâmpla și sâmbătă, într-o nouă ediție Next Star, când Dorian se va întâlni cu un băiețel cu totul special și cu tatăl său.

”M-a terminat, m-a dat cu capul de toți pereții, eu fiind și... lipsă tată.. M-am impresionat mai mult decât prevede legea, cei care mă cunosc știu de ce mă înduioșează chestia asta. M-a lovit și nu am mai putut să îmi revin”, va spune Dorian Popa. Cine e micuțul care l-a determinat pe juratul Next Star să spună asta, cei de acasă pot afla sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1.

În fiecare sâmbătă, Dan Negru va aduce în fața celor de acasă, dar și a juraților Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, copii curajoși și talentați, care îi vor surprinde cu abilități uimitoare sau care îi vor pune în dificultate cu replicile lor. Micuții vor încerca să-i impresioneze pe jurați și să se califice în marea finală, care pune în joc Trofeul Next Star, în valoare de 20.000 de euro. Cum vor interacționa la masa juriului Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, telespectatorii Antenei 1 pot vedea sâmbătă, de la ora 20:00.