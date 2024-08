Echipa de filmare de la Antena Stars  a împărţit aceeaşi limuzină, în Los Angeles, cu vicepreşedinta Americii

„Am avut parte de o experiență de neuitat în Los Angeles, unde am avut la dispoziție aceeași limuzină de lux cu care s-au plimbat personalități ca vicepreședinta Americii, Kamala Harris, dar și vedete importante precum Beyoncé, Jay-Z și Will Smith. Și nu este doar un simplu vehicul – această limuzină face parte din afacerea de succes a Alinei Wade, o româncă extraordinară care a ajuns în America cu doar 30 de dolari în buzunar și a transformat visul românesc în succes american. O altă poveste impresionantă este cea a lui Elias Wexler, un evreu-român-american care s-a întâlnit recent cu fostul președinte Donald Trump. Elias este președintele Camerei de Comerț Româno-Americane și are un parcurs fascinant: după ce s-a angajat ca inginer la o firmă americană, în doar trei ani a ajuns să cumpere compania, care era atunci aproape de faliment. Cu viziune și muncă asiduă, Elias a transformat-o într-o afacere de succes global, listată la bursă și cu sedii în 34 de țări. Compania sa se ocupă de acustica personalizată a unor clădiri emblematice, precum Casa Albă, Liberty Tower și chiar muzeul Luvru.” a declarat Mădălina Bălan.

În plus, prezentatoarea Antena Stars mai povesteşte, „Tot în acest sezon îl vom cunoaşte şi pe Alex Bujoreanu, un chef de excepție, specializat în bucătăria moleculară. Alex deține nu mai puțin de 39 de vile în Hamptons, stațiunea de lux situată la doar două ore de New York, locul preferat de miliardari pentru a-și petrece vacanțele. De la o carieră în bucătărie, Alex a ajuns să fie un nume respectat în lumea afacerilor imobiliare, adăugând un strop de eleganță și savoare oricărui proiect în care se implică. Vă mai povestesc şi despre doamna Carmen Popa, un om drag sufletului meu, ca toţi românii de altfel, care reprezintă, nu numai pentru mine, ci pentru toate femeile, o inspiraţie, un exemplu. Carmen Popa este regina rochiilor de la Hollywood. Magazinul de prezentare se află pe Sunset Boulevard, km 0 din Los Angeles. Creaţiile ei sunt purtate de 1% din populaţia americană, incluzând cele mai bogate femei, iar preţurile încep de la 2000$ şi ajung până la 75.000$”

Emisiunea Visul românesc – Succes american va putea fi urmărită săptămânal, sâmbăta, de la ora 16.00, la Antena Stars.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹