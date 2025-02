Echipa Super Neatza a dat startul înscrierilor în campania „Sărut-mâna, mamă!”

Participanţii trebuie să se înscrie în concurs pe a1.ro, să încarce o fotografie respectând tema „Sărut-mâna, mama!” şi un mesaj de dragoste către aceasta. Cele mai emoţionante mesaje vor fi selectate de către redacţia emisiunii, iar povestea lor plină de emoţie se va auzi în direct la Antena 1.

„Ştii că luna februarie se încheie atunci când încep înscrierile în campania „Sărut-mâna, mamă!”. Cu siguranţă cea mai emoţionantă campanie pe care echipa de la Neatza o are nu de azi, nu de ieri, ci de câţiva ani. Am sensibilizat multe voci care păreau dintr-un aliaj puternic, în perioada 1-8 martie, cu telefoanele pe care le-am dat, am smuls nişte lacrimi sau poate am realizat gândul ăla la care tot muncim: < să punem mâna pe telefon şi să ne sunăm mama >!”, a declarat Răzvan Simion, în vreme ce Dani Oţil a spus: „Cea mai intensă campanie din an, şi nu doar din punct de vedere emoţional, ci şi pentru faptul că la Neatza se uită foarte multe mămici. Chiar în weekend am avut un eveniment, iar în sală am avut două mămici, fiecare cu câte doi copii, care se uită la Neatza de când aveau ele 16-17 ani. Comunitatea noastră de telespectatoare-mame este imensă, măcat atât putem face pentru ele: câteva zile în care ne gândim la ele!”.

De 17 ani, gazdele Super Neatza cu Răzvan şi Dani le aduc telespectatorilor zâmbete, informaţii, aventură și distracție fără limită, în fiecare dimineată, de luni până vineri, de la 08.00 la 12.00 şi duminică, de la 09.00 la 13.00. După un prim < Neatza > rostit de Răzvan şi Dani în februarie 2008, la Antena 1, gaşca s-a tot mărit, iar emisia a trecut de la 2 ore la 4 ore zilnic, 6 zile din 7. De-a lungul timpului, Răzvan și Dani au traversat țara, de la malul mării, în vârf de munte și până în inima Deltei şi le-au adus telespectatorilor momente memorabile și imagini spectaculoase. În timp, au primit în familia lor cea mai veselă gaşcă din România. Şi Super Neatza a devenit bucuria dimineților, cu mii de ore de emisii live, audienţe record şi poveşti speciale petrecute alături de telespectatori.