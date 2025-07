Ella și Andrei completează lista cuplurilor participate în sezonul 9, Insula Iubirii! Din 21 iulie, show-ul începe la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ispite care știu cum să întoarcă toate privirile și care pot să-i facă pe cei din jurul lor să se simtă cu adevărat bine. Sezonul 9 Insula Iubirii începe din 21 iulie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar serile de luni, marți și miercuri se anunță a fi unele în care toate calendarele vor fi ocupate!

După ce în ultimele săptămâni, ispitele masculine și cele feminine au fost prezentate, iar telespectatorii au avut șansa să le cunoască mai bine prin primele interviuri, zilele acestea au fost destinate cuplurilor. Francesca și Cristian, Maria și Marius, Bianca și Marian, Isabel și Claudiu au completat spațiile unei liste atât de așteptate și discutate!

Ella Vișan și Andrei Lemnaru sunt cei doi care completează tabloul comentat de o țară întreagă! Ea are 27 de ani și este social media manager, iar el are tot 27 de ani și este antreprenor. Ce se întâmplă când o ea, leu și un el, gemeni, pornesc la drum? Pun bazele unei relații care are deja trei ani și jumătate și care se îndreaptă spre următorii pași.

S-au cunoscut în Marea Britanie, au lucrat împreună, s-au tatonat și totuși și-au scris propria poveste. Ea admite că este cea organizată și hotărâtă, el recunoaște că nu-i strică un îndemn să ducă totul la capăt.

Vin în show pentru a găsi răspunsurile care le pot completa puzzle-ul vieții personale!

Ce se va întâmpla cu cei doi tineri? Cum se va creiona fila aceasta trăită în Thailanda? Va fi Insula Iubirii locul care le va oferi direcția de care au nevoie? Vor pleca împreună sau separat? Timpul va spune!

Insula Iubirii începe din 21 iulie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Nu ratați un sezon ce nu va putea fi uitat curând!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹