Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? revine la Antena 1 cu un nou sezon, începând cu 12 februarie

Andrei Aradits, gazda show-ului de divertisment ce poate fi urmărit de întreaga familie și din cadrul căruia nu lipsesc întrebări menite să stârnească interes şi curiozitate, copii isteți și concurenți cu povești emoţionante, mărturisește: „Reîncepem filmările pentru Ești mai deștept decât un copil de clasa a 5-a?. Asta înseamnă că emisiunea a avut succes, iar asta mă bucură. Înseamnă că v-a plăcut. Și că v-am bucurat. Și asta mai înseamnă că am rost. Înseamnă că am sens. E complicat uneori în breasla asta să-ți găsești motivație și scop, fără să aluneci pe toboganul vanității. Eu, când mă uit la emisiune, am așa... un sentiment cald, ca și cum aș fi învelit într-o pătură pufoasă și aș bea ciocolată caldă, alături de niște prieteni dragi. Și îmi vine să zâmbesc. Dacă și voi simțiți asta, sunt bucuros. Maurul și-a făcut datoria. Am sens”.

Prezentatorul va pune la dispoziţia concurentului 10 materii cu grad variabil de dificultate, de la clasa a I-a, până la clasa a V-a, iar cel din urmă poate cere ajutorul celor cinci copii prezenţi în platou, prin intermediul variantelor ajutătoare: COPIAZĂ – concurentul va copia răspunsul copilului, TRAGE CU OCHIUL – concurentul are opțiunea de a se inspira de la copil și de a alege dacă va merge pe varianta acestuia sau pe propriul răspuns sau SALVEAZĂ -MĂ – dacă jucătorul răspunde greșit și copilul corect, acesta este salvat și rămâne în joc. În cazul în care răspunde greșit sau se retrage, concurentul trebuie să privească spre cameră și să declare: Nu sunt mai deștept decât un copil de clasa a V-a!.

De la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, din 12 februarie, de luni până vineri, de la ora 18.00, la Antena 1.

