Finala Splash! Vedete la apă, lider detaşat de audienţă, pe toate categoriile de public! Cristi Pulhac este câştigătorul Splash! Vedete la Apă

Conform datelor oferite de Kantar Media, finala Splash! Vedete la apă, difuzată în intervalul 19.57-01:14, a condus topul audienţelor la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 si 49 de ani cu o medie de 5.3 puncte de rating şi 20% cota de piaţă, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 5.2 puncte de rating și 19.6 % cotă de piață. Şi la oraşe, Splash! Vedete la apă s-a impus ca lider detaşat de audienţă, cu un rating mediu de 6.1 puncte şi 18.1% cota de piaţă, Pro Tv clasându-se şi de această dată pe locul al doilea, cu o medie de 4.4 puncte de rating și 13.2% cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost prima opţiune a telespectatorilor, cu o audiență medie de 5.7 puncte de rating și 17.5% cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 4.7 puncte de rating și 14.3% cota de piață. În minutul de aur, 20:51, peste 1.6 milioane de telespectatori la nivelul întregii ţări urmăreau cel mai răcoritor show al verii, la Antena 1.

Cu o săritură fantastică, de la platforma de 10 metri şi cu un grad de dificultate extrem de ridicat – stând pe mâini cu trecere, fotbalistul Cristi Pulhac a câștigat, seara trecută, marea finală a show-ului Splash! Vedete la apă! şi premiul în valoare de 10.000 de Euro. “Vă iubesc pe toţi! Sunteţi extraordinari!”, a exclamat, cu ochii în lacrimi Cristi, atunci când şi-a auzit numele la bazinul de la Bacău. Alături de acesta, în finală, a sărit un fost câştigător Splash! Vedete la apă, Piticu, iar din tribună l-a încurajat soţia sa, Raluca.

“Fiind sportiv de performanţă, mi-am dorit să câştig de când am luat decizia de a veni la Splash! Vedete la apă! Am cunoscut aici nişte oameni care mi-au dat emoţii cum nu am mai trăit demult! În primul rând vreau să mulţumesc că am avut ocazia de a participa la acest show minunat!”, a mai declarat Cristi.

Cei mai puternici, curajoși și valoroși opt concurenți din acest sezon s-au reunit în marea finală a show-ului “Splash! Vedete la apă“, cu sărituri dintre cele mai curajoase și spectaculoase, fiecare dintre ei cu dorința de a câștiga acest show impresionant. Alături le-au fost familia şi prieteni dragi, cu care au efectuat întâi câte o săritură ce nu a fost punctată de către juraţi. Astfel, Anca Bucur a sărit de la 10 metri, în tandem cu soţul său, lui Cristi Pulhac i-a fost alături pe platforma de 7 metri un fost câştigător al emisiunii, Piticu’, Elena Ionescu a sărit împreună cu Emanuel Neagu, Sandy a sărit de la 7 metri alături de fiica sa, Aida, Emy Alupei, în tandem cu un prieten, de la platforma de 5 metri, Natalia Duminică de la 5 metri, alături de mama sa, Rikito a făcut echipă cu Black Matias şi Nazy, iar Sonny Medini a sărit de la 5 metri, în tandem cu nepoţelul său de 12 ani.

Marea finală “Splash! Vedete la apă” s-a încheiat cu “o baie pe cinste”, la care au luat parte prezentatorii, jurații și concurenții acestui incredibil sezon al show-ului săriturilor în apă.