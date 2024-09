Ieri seară, la Asia Express, Betty Salam și Cătălin Vișănescu și-au încheiat parcursul pe Drumul Zeilor

După un vot tensionat la careu, întrecerea i-a provocat pe participanți la probe care au necesitat rezistență la durere, dar și răbdare și concentrare maximă. Demonstrațiile de krabbi krabbong, arta thailandeză a luptei cu arme able, au încins atmosfera, concurenților cerându-li-se să așeze în ordine imaginile care surprindeau momentele principale ale exercițiilor luptătorilor. Din meniul cursei a făcut parte și proba delicateselor bizare din bucătăria thailandeză – concurenții fiind provocați să consume o serie de preparate nu tocmai atractive, precum cărăbuși prăjiți.

După o zi încărcată de misiuni care s-au cerut rezolvate sub presiunea timpului, ultima echipă ajunsă la Irina nu a scăpat de judecata Zeilor: Betty și Cătălin și-au încheiat aseară parcursul la Asia Express, după două etape memorabile. ”Ne-am așteptat ca Zeul să fie roșu. Nimănui nu trebuie să-i pară rău. Aici am trăit cele mai tari experiențe, pe care probabil nu le-aș fi trăit niciodată în viața mea, și am întâlnit niște oameni minunați”, a spus Betty Salam. ”Ne bucurăm din suflet că am avut ocazia să întâlnim niște oameni atât de frumoși. Îmi sunt dragi toți concurenții… Am mari emoții! Cuvintele sunt prea mici pentru ceea ce am trăit aici”, a declarat Cătălin Vișănescu. Duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, aventura de la capătul lumii continuă cu noi misiuni surprinzătoare în etapa a treia.

