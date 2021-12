Iulia Albu, cadou memorabil, de Crăciun, în ediţia specială I.A. cu stil: “Am vrut să fie ceva de care să îşi amintească întreaga viaţă!”

Crăciunul se sărbătoreşte în familie, iar echipa I.A. cu stil a ales ca anul acesta, Ajunul să o surprindă în casa familiei Vintilă.

Soţii Maria şi Gigi, care de curând au aniversat 41 de ani de căsnicie, au apelat la echipa emisiunii I.A. cu stil, difuzată în fiecare vineri, de la ora 18:00, la Antena Stars, pentru o schimbare, însă au primit în schimb ceva ce nu ar fi sperat vreodată, pentru că Iulia Albu a gândit pentru ei un reveal cu totul şi cu totul deosebit.

Cu ajutorul renumitului fotograf Gabriel Hennessey şi cu un concept special gândit de Iulia Albu pentru ediţia specială I.A. cu stil din Ajunul Crăciunului, dorinţa soţilor Vintilă a fost îndeplinită, aşa cum nici nu sperau vreodată. Echipa I.A. cu stil a ales ca schimbarea lor să fie una memorabilă şi sub pretextul înmânării personale a fotografiilor, cei doi soţi au fost invitaţi în centrul Bucureştiului să admire rezultatul şedinţei foto exclusiviste, proiectată pe faţada media a unui complex comercial.

“In momentul în care i-am cunoscut pe cei doi şi am realizat că în ciuda poveştii lor extraordinare de viaţă nu au şi nişte amintiri “palpabile”, am decis să schimbăm puţin dedznodământul emisiunii şi să facem un reveal de care să îşi amintească întreaga viaţă. Consider că i-am ajutat să îşi depăşească toate barierele!”, a declarat criticul de modă, Iulia Albu.

Cum au reacţionat soţii Vintilă, telespectatorii vor putea urmări în ediţia specială I.A. cu stil, difuzată în Ajunul Crăciunului, de la ora 18:00, la Antena Stars.

