Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Marele Premiu din Abu Dhabi, transmis live de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider de audiență

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 14.44 – 17.04, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea cursei de Formula 1, a înregistrat 3.3 puncte de rating şi 16.8% cotă de piaţă, urmată de Pro TV cu 2.5 puncte de rating și 12.8% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1, cu Marele Premiu din Abu Dhabi a înregistrat 3.1 puncte de rating şi 11% cota de piață, urmată tot de către Pro TV, cu 2.5 puncte de rating şi 9.1% cota de piață.

Lando Norris este primul pilot McLaren care devine campion mondial, după o pauză de 17 ani. Ultimul care reușea asta alături de echipa britanică era Lewis Hamilton, în 2008. La momentul respectiv, Hamilton cucerea pentru prima dată titlul, urmând să îşi mai adauge alte cinci victorii în palmares, alături de Mercedes.

De altfel, în ultimii 26 de ani, doar Lando Norris și Lewis Hamilton au reușit să devină campioni mondiali alături de McLaren. În 1999, Mika Hakkinen reușea o astfel de performanță, lucru pe care îl realiza și cu un an înainte. Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Alain Prost (1989) sau Niki Lauda (1984) sunt alți piloți legendari care au devenit campioni alături de McLaren, de-a lungul timpului.

Conform analizei lui Adrian Georgescu pentru as.ro, Norris a „mers” la siguranță în această cursă și strategia lui a dat rezultate. După start, nu a încercat să-l atace decisiv pe Verstappen în primul viraj. Apoi, când Piastri a șarjat prin dreapta sa, deși englezul avea avantajul pneurilor medii, intrate în temperatura de funcționare optimă mai rapid decât cele hard ale australianului, nu s-a opus. În ultima parte a cursei, Norris a avut inteligența de a nu încerca să-l depășească pe Piastri, rămânând fidel strategiei de a învinge fără riscuri.

Lando Norris a câștigat un sezon frumos și viu disputat. Meritul principal pentru spectaculozitatea acestei întreceri, care ne-a ținut cu sufletul la gură până la sfârșit, îi aparține totuși lui Max Verstappen. Fără revenirea lui formidabilă de după vacanță, acest campionat ar fi fost încheiat prin septembrie.