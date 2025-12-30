Haos total înainte de Revelion! Eurostar suspendă toate trenurile între Londra și marile capitale europene, după o avarie majoră în Tunelul Mânecii

Trenurile Eurostar oprite, sute de pasageri blocați în gări

Serviciile feroviare Eurostar care leagă Londra de marile capitale europene au fost suspendate „până la noi ordine”, după o avarie la alimentarea cu energie electrică în Tunelul Mânecii. Incidentul a afectat sute de pasageri, inclusiv turiști care plănuiau să își petreacă Revelionul în străinătate.

Traficul feroviar Eurostar între Londra, Paris, Bruxelles și Amsterdam a fost complet oprit, marți, în urma unei probleme majore de alimentare cu energie electrică în Tunelul Mânecii. Operatorul feroviar a anunțat că toate trenurile sunt suspendate „până la noi ordine”, recomandând pasagerilor să își amâne călătoriile, potrivit BBC.

Potrivit companiei, întârzierile și anulările au fost cauzate de o defecțiune la linia electrică aeriană, agravată de defectarea unui tren Le Shuttle, serviciul care transportă vehicule între Marea Britanie și Franța.

Pasagerii, sfătuiți să nu vină la gară

Eurostar a transmis un mesaj ferm către călători: „Îi sfătuim insistent pe toți pasagerii să își reprogrameze călătoria pentru o altă dată. Vă rugăm să nu veniți la gară dacă nu aveți deja un bilet.”

Compania a precizat că schimbarea biletelor este gratuită și că pasagerii vor fi ținuți la curent cu evoluția situației.

Gara St Pancras, plină de călători dezamăgiți

La gara St Pancras International din Londra, sute de oameni au rămas blocați, în timp ce anunțurile în limbile engleză și franceză confirmau anularea tuturor curselor pentru restul zilei. Atmosfera a fost descrisă ca fiind calmă, însă mulți pasageri s-au declarat frustrați, mai ales cei care urmau să călătorească pentru sărbători.

Kate, una dintre pasagere, urma să plece cu familia la Paris:

„Este foarte dezamăgitor, mai ales că mergeam să sărbătorim câteva aniversări. Nu mai sunt trenuri nici mâine.”

Zeci de curse anulate

Pe site-ul Eurostar, mai multe trenuri între Londra St Pancras și Paris Gare du Nord apar deja ca fiind anulate, inclusiv cursele de după-amiază și seară. De asemenea, au fost anulate și trenuri pe ruta Paris–Londra.

Eurostar operează trenuri din Londra către Paris, Bruxelles, Amsterdam și Disneyland Paris, rute extrem de populare în perioada sărbătorilor de iarnă.

Situația rămâne incertă

Autoritățile și operatorul feroviar nu au oferit încă un termen clar pentru reluarea traficului. Până atunci, pasagerii sunt sfătuiți să își rezerve cazare alternativă și să urmărească anunțurile oficiale.

Incidentul vine într-un moment critic, chiar înainte de Revelion, afectând mii de planuri de vacanță și demonstrând, încă o dată, vulnerabilitatea infrastructurii de transport european.