Mutare de ULTIMA ORĂ a lui Putin. Rachetele nucleare, la granița NATO

Belarus confirmă desfășurarea rachetelor hipersonice Oreșnik. Rachetele sporesc amenințarea nucleară

Dacă informațiile se confirmă, această desfășurare consolidează semnificativ capacitatea Federației Ruse de a lansa rachete nucleare către Europa, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Moscova și NATO.

Ministerul Apărării de la Minsk nu a oferit detalii privind locația exactă a sistemelor, însă imaginile arată lansatoare mobile care se deplasează pe drumuri forestiere, precum și trupe specializate care camuflează rachetele cu plase, într-un cadru ce sugerează condiții de iarnă. Un ofițer superior afirmă, în materialul video, că sistemele au fost oficial puse în misiune de luptă și că echipajele vor desfășura antrenamente și misiuni regulate de recunoaștere.

Anunțul vine după ce liderul belarus Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a confirmat la începutul lunii desfășurarea rachetelor balistice cu rază de acțiune intermediară. Potrivit unor experți occidentali, rachetele hipersonice rusești în Belarus ar reduce timpul necesar pentru lovirea unor ținte europene în cazul unui conflict major.

Specialiștii consideră că această mutare subliniază dependența tot mai mare a Kremlinului de retorica și capacitatea nucleară, în contextul în care Rusia încearcă să descurajeze statele NATO să furnizeze Ucrainei armament capabil să lovească adânc în interiorul teritoriului rus.

Doi cercetători americani au declarat că, pe baza imaginilor din satelit analizate, Moscova ar fi staționat probabil rachetele Oreșnik și lansatoarele mobile la o fostă bază aeriană din estul Belarusului. Această evaluare întărește suspiciunile privind o integrare tot mai strânsă a infrastructurii militare belaruse în strategia defensivă și ofensivă a Rusiei.

Rusia a testat anterior o rachetă Oreșnik în noiembrie 2024, folosind o încărcătură convențională împotriva unei ținte din Ucraina. Vladimir Putin a susținut public că racheta este imposibil de interceptat, datorită vitezei sale ce ar depăși Mach 10.

(sursa: Mediafax)