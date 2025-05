Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei se vede duminică, de la 16.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY Ana Bodea şi Valentin Butnaru trăiesc live experiența Formula 1

„Am ajuns la Formula 1 în Barcelona și sincer, pentru mine, e ca un film devenit realitate. Sunt fană Formula 1 de mulți ani, pasionată de tot ce înseamnă curse, piloți, povești de viață și adrenalină. Cunosc parcursul fiecărui pilot, îi urmăresc în carieră, dar și în viața personală. E o atmosferă incredibilă aici, energia e la cote maxime și mă bucur să fac parte din poveste! Și, ca să închei pe un ton amuzant, vă spun sincer că sunt probabil cel mai mare fan F1… fără permis auto! ----”, dezvăluie Ana Bodea.

La rândul lui, Valentin Butnaru spune: „Sunt extrem de entuziasmat să trăiesc live emoția Marelui Premiu al Spaniei de Formula 1, direct de pe circuit. Pentru orice pasionat de motorsport, o astfel de experiență este un vis devenit realitate. Sunt fan de mic al acestui sport, am fost întâi fanul lui Schumacher, apoi, pentru o scurtă perioadă de timp, al lui Villeneuve şi, ulterior, am devenit fan Mercedes. Am încercat să ajung de multe ori pe circuit, dar n-am reuşit, aşa că bucuria e astăzi şi mai mare. Am urmărit parcursul piloților din ultimii 20 de ani îndeaproape, sunt hiper-pasionat şi, cumva, aş vrea să transmit pasiunea asta şi celor de acasă”.

Circuitul de la Montmelo, cu o lungime de 4,6 km, este cunoscut ca un veritabil test pentru echipe și piloți. Aici, fiecare detaliu contează, mai ales că în Spania sunt așteptate multiple actualizări tehnice motivate atât de specificul circuitului de la Barcelona, care oferă un test complet pentru performanța monoposturilor, cât și de implementarea noii directive tehnice privind aripile flexibile, cunoscută sub numele de „flexi-wing”. Această directivă impune restricții semnificative asupra designului aripilor față și spate, ceea ce poate influența serios echilibrul de putere între echipe.

Marele Premiu al Spaniei este considerat prima bornă importantă în evoluția tehnologică a sezonului și reprezintă etapa unde se „recalibrează” ambițiile și unde se poate produce o reașezare a ierarhiilor.

