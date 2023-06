Mitică Dragomir și Marius Șumudică îi iau la roast pe jurații galei speciale iUmor. Magicianul Robert Tudor, un truc de senzație la masa celor 3 grei din fotbal

Angel Popescu a acceptat provocarea de a deveni Mitică Dragomir în cadrul episodului special iUmor cu și despre fotbal. Și, la fel ca ceilalți invitați, s-a lăsat pe mâinile make-up artiștilor și ale stiliștilor de modă, iar rezultatul a fost impresionant. „Mitică Dragomir a fost unul dintre oamenii care, în momentul în care eram la Steaua, îl auzeam nonstop vorbind despre mine și de faptul că valorez foarte mult și că trebuie să mă transfer într-un campionat. Lumea îmi zicea: «Mitică e fanul tău numărul 1»“, a dezvăluit Florin Gardoș, iar Helmuth Duckadam a afirmat: „Îl știu pe domnul Mitică Dragomir, chiar are simțul umorului“.

Umorul lui s-a văzut și pe scena iUmor, unde a fost impersonat de Angel Popescu. „Noi am avut jucători adevărați, măi, fraților. (…). Și cum au apărut ei? Datorită mie, că am îngrijit LPF-ul ca pe propria mea afacere!“, a spus actorul și, despre personajul lui, Florin Bratu a mărturisit: „Oracolul din Bălcești, cum i se spune, are experiență mare, știe totul despre jucători și antrenori“.

În rolul lui Marius Șumudică a intrat George Tănase. „Eu sunt Șumi – așa îmi spun prietenii apropiați: Șumi. Așa îmi spun și foștii colegi de la CFR Cluj: tot Șumi – de la Schumacher, că am plecat foarte repede de la echipă, așa a fost situația. Eu am împlinit 52 de ani, da... Unii spun despre mine că sunt prea bătrân, nici nu vreau să îmi imaginez ce spun despre domnul Crăciunescu. Știm cu toții că, pe vremea când arbitra dumnealui, jucătorii aveau pe spate numere romane“, a glumit comediantul, stârnind hohote de râs în platoul de filmare.

Adrian Mititelu Jr. a urcat și el pe scena iUmor, fiind impersonat de Ionuț Rusu, iar materialul său de stand-up a fost foarte apreciat de jurați, prezentatori, spectatori, dar și de ceilalți invitați. „E un personaj excentric patronul FCU Craiova. Faptul că a luat echipa aceasta din liga a IV-a și a adus-o în liga I pe forte proprii arată foarte mult din capacitatea lui“, a declarat Florin Bratu.

Magicianul Robert Tudor le-a făcut un truc de senzație celor 3 jurați de la iRoast fotbalistic, episod special iUmor care va fi difuzat înainte de finala UEFA Nations League.