Nicolai Tand pornește pe Drumul Zeilor alături Sorin Brotnei, în sezonul 7 Asia Express. Nicolai: ”Această aventură va fi ca un reset pentru mintea mea”

Hotărât să-și testeze limitele într-un an simbolic pentru el, în care împlinește o vârstă rotundă, Nicolai Tand concurează pe Drumul Zeilor alături de finul său, Sorin Brotnei, fost component al trupei Akcent. ”Anul acesta am împlinit 50 de ani, așa că această aventură va fi ca un reset pentru mintea mea”, a declarat Nicolai, care i-a fost naș de cununie lui Sorin Brotnei în 2016. ”Am ales să mergem împreună la Asia Express ca să fugim de-acasă amândoi”, a declarat cu umor Nicolai Tand. ”Acum îl cunosc mai bine pe finul meu. Pentru că, până acum, îl cunoscusem doar la ieșirile cu motocicleta, la un grătar, la lucruri faine în familie... Acum ne cunoaștem cu adevărat și la greu. Și acum se vede cum ne potrivim, chiar dacă avem păreri diferite, ceea ce e normal”, a mai spus el. ”Eu știu că putem face o echipă faină, pentru că Nicolai, în primul rând, nu e deloc conflictual. Iar eu sunt competitiv, dar fără să mă raportez la altă personă. Sunt competitiv cu mine, mă duc până la limita la care pot ajunge... Dar avem și premisele pentru tensiuni: Nicolai e mai repezit, mie îmi sare țandăra un pic mai repede”, a adăugat Sorin. Un punct forte al celor doi este faptul că s-au adaptat rapid fără telefon – aceasta este una dintre condițiile restrictive ale competiției, care poate deveni apăsătoare pentru mulți concurenți. ”Da, îmi lipsește comunicarea cu soția și fetița noastră. Dar altfel, să stau să dau scroll pe telefon, nu-mi lipsește deloc. Și nici lui Nicolai”, a mai spus Sorin. ”Am prieteni care au fost în Asia Express, de la care am auzit o mulțime de povești. Ce am reținut de la toți? «E cea mai tare aventură. Du-te!». Și da, e cea mai tare experiență. Iar dincolo de aventura în sine și provocările misiunilor, descoperim niște zone atât de faine, în cu totul alt mod decât le-ai vedea într-o vacanță”, a povestit Nicolai.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Betty Salam și Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, Mihai Găinușă și colega lui de radio, Oana Paraschiv, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt celelalte echipe care se aventurează pe Drumul Zeilor. Cum se vor descurca ei telespectatorii vor descoperi din 1 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1. Programul de difuzare rămâne cel consacrat - duminica de la ora 20.00 și de luni până miercuri, de la 20.30, în prima săptămână premiera maraton aducând cinci ediții consecutive: duminică, de la ora 20:00 și de luni până joi, de la ora 20:30.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹