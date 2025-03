Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL. Nicușor Dan, în direct în fața românilor, la Observator: Principalele declarații

Aseară, Nicușor Dan a fost în direct, în platoul Observator. Primarul Capitalei a dezvăluit că, înainte de alegerile de anul trecut, nici măcar nu se gândea să candideze. Acum, este plasat de mai multe sondaje cel puţin în turul al doilea, dacă nu chiar dat drept învingător al scrutinului.

"Eu cred că, dacă ești politician onest, încerci să vezi cum poți să ajuți comunitatea în care trăiești și eu cred că România trăiește un moment important azi. Era nevoie să fac o analiză cu mine însumi și cred că pentru acest moment al României sunt persoana potrivită. Probabil că principala problemă a României este că statul nu funcționează, instituțiile nu funcționează. Am o mare experiență administrativă, asta este corelată cu sistemul de justiție și am o experiență pe sistemul de justiție, nu numai în calitate de primar, ci și în activitatea mea anterioară. E important să pui presiune acolo unde trebuie, să nu pornești niște lupte care nu au unde să ducă. Cred că experiența mea la București e relevantă, pentru că e un oraș complicat pe care l-am preluat, exact cum e România azi, cu o situație financiară foarte dificilă, cu o criză de încredere și a oamenilor, și a instituțiillor. M-am ocupat de probleme importante și faptul că bucureștenii mi-au dat votul înseamnă că m-am descurcat în poziția asta." – Nicușor Dan

Viziunea despre Guvern a candidatului la președinție presupune schimbări, însă nu unele care să îl implice pe controversatul candidat care a ajuns în turul al doilea la alegerile din toamnă.

„Acest guvern e clar obosit. Vedem în sondaje care este cota lui de încredere și, ca să poți să faci niște măsuri importante, trebuie să ai sprijinul populației. Acest guvern nu-l are. Votul din noiembrie dovedește că guvernul ăsta nu are încrederea de care e nevoie. Cred că USR ar fi potrivit să fie la guvernare, pentru că e un partid reformist și pentru că România are nevoie de niște reforme în momentul ăsta. (…) Nu se pune problema ca domnul Călin Georgescu să fie premier, pentru că opiniile domniei sale în ceea ce priveşte direcţia externă a României nu coincid cu opiniile mele. Opinia mea politică e că nu putem să mergem în altă direcţie. În ceea ce îi priveşte pe susţinători, m-am întâlnit cu ei prin Bucureşti şi am încercat să avem un dialog pentru unde trebuie să ducem ţara, ceea ce ne uneşte e convingerea că s-a făcut politică foarte prost în România.” - Nicușor Dan

Nicușor Dan a nominalizat și un posibil succesor al său la Primăria Capitalei, în cazul în care ar câștiga președinția și postul ar rămâne vacant.

„Am pe cineva în minte, pentru că ştiu spectrul politic. Sunt sigur că bucureștenii, care sunt oameni informați, vor vota pe cine consideră ei că este cel mai bun. Nu trebuie să le dau eu sfaturi. Elena Lasconi a demonstrat că este un primar bun. Dacă oamenii au votat-o din nou, înseamnă că a fost un primar bun și cred că ar fi un primar bun și pentru București. Aș susține-o în măsura în care părerea mea contează. Am avut o discuție larg mediatizată cu doamna Lasconi, dar mai multe interacțiuni soft. Nu am discutat însă despre acest subiect. Am discutat despre România, despre legea bugetului național și, evident, despre alegerile prezidențiale. Mi-a spus că a hotărât să candideze, i-am spus că și eu sunt hotărât să candidez, ne-am despărțit prieteni.” - Nicușor Dan

Un alt subiect fierbinte abordat în ediția specială Observator a fost cel legat de imaginile în care un fost colonel SRI în rezervă apare alături de Nicușor Dan la deplasările electorale din țară și la depunerea candidaturii.

„Eu sunt susținut în campania asta și de niște partide mai mici - PMP, Forţa Dreptei şi aşa mai departe. În fiecare weekend ne-am dus în țară și fiecare dintre partide a venit cu voluntari care să dea pliante, să împartă șepci. Domnul acesta este din Forța Dreptei Vrancea și a participat la manifestările astea. N-am știut de la început, am aflat că este pensionat din SRI. Nu mi s-a părut ceva în neregulă și chiar domnia sa s-a retras, ca să nu mai existe nicio suspiciune. În calitate de primar, am o relaţie instituţională cu SRI-ul, care îmi mai trimite informaţii despre lucruri care cred ei că mă interesează. Şi unele dintre ele sunt interesante - despre probleme ale Bucureştiului.”

Nicușor Dan a explicat și cum ar aborda numirea unui nou șef al Serviciului Român de Informații.

„O să fie o numire care o să aibă în prealabil o discuție cu parlamentul. Cred că din societatea civilă. Este important ca persoana care o să fie în poziția asta să aibă o oarecare experiență politică pentru că e o zonă sensibilă. Serviciile au eșuat la alegerile din noiembire, trebuie să le reformăm fără discuție.” - Nicușor Dan

