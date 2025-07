„O să fie mai greu o perioadă, un an de zile, un an și jumătate” Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, declarații în exclusivitate la Observator Antena 1

„Noi nu suntem de azi, de ieri în această situație. Noi suntem de 5 ani. Și am ignorat faptul că suntem în procedură de deficit excesiv și că trebuie să luăm măsuri. Aceste lucruri s-au acumulat, acest decont s-a acumulat în acești ani și acum suntem în poziția în care nu mai putem ocoli sau nu mai putem ignora că trebuie să luăm măsuri. Dacă am face acest lucru, situația economică a României ar fi catastrofală. Comparativ cu perioada 2008-2009 când și atunci nu s-au luat măsuri, am pierdut calificativul de investiții și am avut o devalorizare, o depreciere de 20%. Măsurile de ajustare de atunci au fost violente. Suntem în acest pericol astăzi și de aceea acest pericol trebuie prevenit. Și mai sunt încă alte două pericole pe care trebuie neapărat să le prevenim. Unu. Suspendarea fondurilor europene care este reală și declanșată și dacă ea s-ar opera am pierde cel puțin 5 miliarde de euro raportat la anul viitor. (...) Și al doilea lucru, bineînțeles, redeschidem negocierea PNRR-ului, unde încercăm să recuperăm cât mai mult din componenta de împrumut. (...) O să fie mai greu o perioadă, un an de zile, un an și jumătate, dar, cu toate aceste măsuri de reducere a cheltuielilor statului, vom reversa acest lucru.” - Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

Tăierea subvențiilor pentru partide și responsabilizarea partidelor pentru situația economică actuală a țării a fost altă temă abordată de Alessandra Stoicescu în discuția cu ministrul Finanțelor.

„A fost în discuție inclusiv azi în ședința de Guvern. E o chestiune care este pe masă, se discută cu absolut toate subiectele pe masă, pentru că nu mai putem să întârziem, iar aceste lucuri vor apărea rând pe rând. (...) Avem nevoie de justiție socială și avem nevoie ca impactul pe cheltuieli și pe eficiența statului să fie cel puțin la fel de mare, dar diferența e că nu aveam timp. Am avut 10 zile și, dacă nu luam măsuri în aceste 10 zile, ce am discutat despre suspendarea fondurilor și despre perspectiva de a ne pierde posibilitatea de a ne mai finanța începând cu 15 august devenea efectiv. Vom continua. De aceea a anunțat prim-ministrul Bolojan al doilea și al treilea pachet pentru că trebuie făcută curățenie în tot ceea ce înseamnă sinecuri și privilegii, trebuie făcută curățenie în tot ceea ce înseamnă cheltuieli discreționare și trebuie reinstituită disciplina finanțelor publice nu numai în administrația centrală. Și în administrația locală.” - Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

Alexandru Nazare a anunțat pregătirea unui nou set de măsuri până în toamna acestui an.

„Pachetul 2 a fost anunțat pentru această vară de prim-ministrul Ilie Bolojan. (...) Orice reorganizare care e făcută ca la carte durează 2-3 luni. Plus că trebuie să gândim foarte bine și cum le facem. Nu în sensul de tăiere efectivă, în sensul de eficientizare a respectivelor autorități, instituții, agenții. De unele nu mai avem nevoie, de unele avem nevoie, dar într-o cu totul altă formă, altele pot fi comasate, adică avem nevoie de o viziune la capătul căreia să avem un stat mult mai eficient și mai suplu.” - Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

Ministrul a anunțat și schimbări importante în activitatea ANAF și a dat ca termen pentru finalizarea digitalizării instituției sfârșitul anului 2026.

„Fiscul nu mai trebuie să fie blând cu marii evazioniști și să joace rol de dur cu micii antreprenori sau cu IMM-urile și cu persoanele fizice. Trebuie să inverseze această atitudine și trebuie să acționeze pe baza analizei de risc, nu alandala, acolo unde cu adevărat se pot recupera sume mari de bani. (...) Arieratele recuperabile ale Fiscului erau la 38 de miliarde și jumătate la momentul preluării mandatelor, acestea au crescut numai de la începutul anului cu în jur de 1 miliard. ANAF-ul trebuie să înceapă să își facă treaba. Conducerea a fost schimbată acum 2 zile. Am încredere că își va face treaba și că va începe să lucreze într-un cu totul alt ritm și să se ocupe de lucrurile importante - prețuri de transfer, o regândire a modului în care funcționează și o regândire a modului în care se fac controalele. La fel și antifrauda. Și în plus de asta, asistență reală. Nu se poate ca ANAF-ul să nu răspundă la absolut nimic, la absolut nicio cerere, să nu ghideze pe nimeni când are nevoie de ajutor.” - Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

