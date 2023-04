Premiera Te cunosc de  undeva!, lider de audiență la oraşe şi întreaga ţară

Așadar, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul întregului public urban, premiera Te cunosc de undeva! a fost lider de audienţă, cu 8 puncte de rating şi 22.3% cota de piată, în vreme ce Pro TV înregistra atunci doar 5.5 puncte de rating şi 15.4% cota de piaţă. De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 7.5 puncte de rating și 20.5% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 6 puncte de rating şi 16.3% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani telespectatorii au ales Antena 1, postul tv obţinând 6.2 puncte de rating şi 21.7%, la fel ca principalul competitor, Pro TV.

Spectaculosul joc al transformărilor a început în forță în cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, cu personaje dintre cele mai diverse, muzică live și multă voie bună. Cele 8 cupluri de concurenți au intrat în joc cu mult entuziasm, iar jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Mihai Petre, Cristi Iacob și Aurelian Temișan au fost impresionați de felul cum aceștia și-au pregătit primele roluri oferite de ruleta personajelor.

Primele „victime” ale ruletei au fost cei doi campioni ai sezonului trecut Te Cunosc de Undeva!, WRS şi Emilian. Cei doi au deschis în forţă spectacolul transformărilor, aducând pe scena transforming show-ului hit-ul Unholy, semnat Sam Smith şi Kim Petras. ADDA şi Radu Bucălae au continuat să agite spiritele şi i-au provocat pe toţi cei din platou la o lecţie de dicţie. „Supercalifragilisticexpialidocious” a fost cuvântul care le-a dat mari bătăi de cap inclusiv artiştilor care s-au transformat în Dick Van Dyke şi Julie Andrews. Nu a fost deloc uşor nici pentru Nicole Cherry şi Juno, care au primit o provocare de zile mari – Miley Cyrus şi Wrecking Ball, astfel că Juno a bifat din prima un travesti. Pe scena transforming show-ului a urcat apoi pentru prima oară cuplul format din Cristina Stroe şi Damian Drăghici şi s-au asigurat că seara va fi una memorabilă. Cei doi au reușit să uimească prin vocile lor, cu transformarea în Luciano Pavarotti și Bryan Adams și să câștige prima gală. De o transformare de zile mari au avut parte aseară şi CRBL şi Radu Ţibulcă, cei doi artişti aducându-l pe scena show-ului pe excentricul şi controversatul Marilyn Manson. Vestea că se vor transforma în colega lor de breaslă, Delia, le-a bucurat foarte tare pe Amna şi Misha, care au făcut un adevărat show în platoul emisiunii cu piesa Unde dragoste nu e. În continuare, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira au adus energia în platou cu transformarea în Christina Aguilera şi Pitbull, ridicând la dans toate echipele, în vreme ce Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril au încheiat seara într-o notă emoţionantă, cu o transformare de zile mari în Sarah Brightman & Antonio Banderas - The Phantom of The Opera.

După opt momente spectaculoase care au adus atât emoție, cât și bună dispoziție pe chipul juraților și al telespectatorilor, notele au fost acordate. Punctele concurenților de la canapea au fost, însă, cele care au făcut diferența în această primă ediție din sezonul 19, desemnându-i drept câştigători pe Cristina Stroe şi Damian Drăghici.

Începând din acest sezon a apărut şi o nouă surpriză în sistemul de votare. Publicul de acasă îşi va putea vota săptămânal echipa favorită în aplicaţia Antena 1 sau pe vot.a1.ro. Echipa care acumulează cele mai multe voturi de-a lungul întregului sezon va primi Premiul de Popularitate, în Marea Finală.

Odată cu premiera celui de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva! a revenit şi un nou sezon al seriei de episoade exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party. În fiecare sâmbătă, după difuzarea galei pe tv, Zarug îi invită pe telespectatori în backstage-ul show-ului, pe AntenaPLAY.

Cum se vor descurca cele 8 cupluri de concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a doua gală a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

