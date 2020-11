Ștefan Bănică, deochiat de o concurentă! X Factor se vede în porție dublă, în fiecare joi și vineri, la Antena 1

X Factor se vede în porție dublă începând de astăzi, de la ora 20.30, la Antena 1, când o concurentă le dă emoții mari juraților și nu neapărat datorită muzicii. Tânăra, elevă și ursitoare la botezuri e bănuită că ar fi reușit să îl deoache pe Ștefan Bănică.

La scurt timp după o interacțiune bizară cu una dintre concurente, Ștefan Bănică a început să se simtă rău și a avut nevoie de o pauză. ”L-a deochiat pe Ștefan, Roxana ursitoarea l-a vrăjit să nu îi meargă lui bine azi”, a spus Delia, în timp ce Loredana și Ristei au confirmat că și ei au simțit o energie negativă. ”Da, eu m-am speriat puțin, am zis , apoi am încercat să îl descântăm și eu și Delia”, a mărturisit și Loredana. Cum au rezolvat jurații descântecul pentru a-și ajuta colegul, aflăm în această seară, într-o nouă ediție X Factor.

X Factor se servește în porție dublă, începând cu această săptămână, în fiecare joi și vineri, de la ora 20.30, la Antena 1. Dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, în cel de-al nouălea sezon X Factor, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.