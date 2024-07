Surpriză de proporții pentru Chef Alexandru Sautner: juratul Chefi la cuțite nu se aștepta la această experiență, în timpul unei călătorii alături de soția sa

Juratul Chefi la cuțite și-a aniversat soția în timpul unui city break la Istanbul: Chef Sautner a pregătit sărbătorirea zilei de naștere a soției chiar în orașul în care au petrecut prima vacanță romatică împreună, în urmă cu 11 ani. Dar cel care a avut parte de o surpriză și mai mare a fost chiar el! ”Am trăit cea mai frumoasă experiență, cu totul neașteptată. Flavia a vorbit cu copiii mei cei mari, care locuiesc în Germania, să ne fie alături în această scurtă vacanță”, a dezvăluit juratul Chefi la cuțite.

”Soția mea a organizat totul în secret, iar planul i-a reușit de minune: ea le-a luat biletele de avion, iar timing-ul a fost perfect – am ajuns cu toții în același timp la Istanbul. Vă dați seama ce fericire am trăit la aeroport, atunci când m-am întâlnit cu Anna și Constantin, fiica și fiul meu din prima căsnicie! Sunt foarte apropiat de ei – iar soția mea, Flavia, are o legătură extraordinară cu ei. Este, de altfel, unul dintre multele lucruri cu care Flavia m-a cucerit atunci când a început povestea noastră de iubire: a legat o relație atât de frumoasă cu Anna și Constantin. M-am bucurat astfel de trei zile memorabile împreună cu toți ai mei – fiica cea mică, Emma Maria, copii cei mari și, bineînțeles, sărbătorita noastră, Flavia. A fost aniversarea ei, dar și o binemeritată pauză pentru mine, după emoțiile și stresul luptelor pentru amuletele din noul sezon”, a povestit Chef Sautner, care a revenit pe platoul Chefi la cuțite, pregătit pentru o nouă rundă de confruntări în ringul culinar.

