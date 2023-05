The Free Tenors și Paul Szabo, momente senzaționale pentru finala sezonului 14 iUmor. „Să fie acesta hitul anului 2023! / Este primul stand-up în zona intelectuală“

În vârstă de 30 de ani, Paul Szabo a pășit pe scena iUmor cu multă încredere în materialul de stand-up pe care și l-a scris special pentru ziua finalei emisiunii. Și, așa cum i-a obișnuit pe telespectatori în aparițiile anterioare, numărul său a fost despre experiențe din viața personală, iar autoironia nu a lipsit. După ce i-a întrebat pe jurați dacă le place să citească și a mărturisit că și el preferă această activitate, a început să își spună nemulțumirile din această zonă. „Mă enervează cărțile care sunt prea lungi, mă enervează cărțile de 500 de pagini. Cum să scrii atât?!? N-ai prieteni cu care să vorbești?!? Lasă-mă cu descrierile tale, Călinescu! Vreau să se întâmple lucruri, vreau acțiune! Nu știu dacă știți… există o carte: «În căutarea timpului pierdut», scrisă de Marcel Proust, care are 4.200 de pagini. 14 volume, acolo – a durat 10 ani să scrie cartea. Cred că i-a dat titlul după ce a terminat-o de scris. Că nu putea să-i spună: «Nu citiți mizeria asta în viața voastră», nu!“, a spus finalistul în timp ce râsetele răsunau în platoul de filmare.

Jurații iUmor, magicianul Robert Tudor, dar și prezentatorii show-ului l-au lăudat pe Paul Szabo. „Este primul stand-up în zona intelectuală“, a exclamat Șerban Copoț, iar Cătălin Bordea i-a spus comediantului după ce și-a încheiat numărul: „Mie-mi place de tine, ești absolut fantastic!“.

Absolut fantastici au fost și Cezar Ouatu, Mihnea Niculescu, Andrei Duțu, care formează primul grup de stand-up comedy muzical din România: The Free Tenors. Numărul și l-au creat din mai multe elemente, printre care se numără teatru în teatru, coregrafie, moment poetic, interacțiunea cu jurații iUmor și, desigur, cu oamenii din public. În plus, în ziua finalei, cei trei tenori au cântat în exclusivitate prima lor piesă. Ei au fost acompaniați cu chitara de Andi Bănică, despre care au dezvăluit că a compus melodia. „Să fie ăsta hitul anului 2023!“, a exclamat Cheloo în timp ce toți cei din platou aplaudau, iar Delia a adăugat și a spus: „Bravo, bravo, bravo! Să-l ai pe Ouatu, concurent la iUmor în marea finală, da, este UAU!“. „Ce surpriză au fost băieții ăștia! A fost extraordinar momentul și cum a intrat și Andi Bănică, așa… umil, cu chitara“, Cătălin Bordea, iar Nelu Cortea a intervenit: „Și a cântat piesa aia – nu am văzut-o venind niciodată“.

Un alt moment muzical pregătit de The Free Tenors a avut ceva din cea mai nouă piesă a Deliei și versuri din melodia „O zi ca oricare alta“, cântată de Cheloo alături de Mihai Mărgineanu, iar elementele comice i-au amuzat enorm pe toți. „Pe lângă faptul că numărul a fost muncit, lucrat – cum s-a îmbinat toată treaba asta cu momentele care au fost cu adevărat amuzante, nu a fost nimic forțat și cât de bine cântă, și cât de bine se armonizează, totodată, și te face să nu uiți că la bază sunt muzicieni – pentru mine, e UAU!“, a afirmat Delia.

Difuzată pe 21 mai, de la 20:00, pe Antena 1, finala sezonului 14 iUmor este înregistrată, însă, votul telespectatorilor se va face live duminică seara, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului. Dacă în audiții, concurenții aveau nevoie de două like-uri din partea juriului pentru a ajunge la votul celor de acasă, în marea finală, aceștia trebuie să îi convingă pe toți cei patru jurați, altfel, vor părăsi competiția. Publicul telespectator va putea alege în seara de duminică marele câștigător al sezonului 14 iUmor, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“. La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 14 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

