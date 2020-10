Ultimele episoade din serialul Sacrificiul: Alegerea vor fi difuzate în fiecare joi, de la 22:00, la Antena 1

Începând din 5 noiembrie, poveştile emoţionante inspirate din viaţa reală continuă în cel mai nou capitol Sacrificiul: Alegerea, în fiecare joi, de la 22:00, la Antena 1. Dezvăluirile uluitoare, momentele încărcate de tensiune şi toate întrebările îşi vor găsi răspunsul în ultimele episoade ale serialului de la Antena 1.

A fost o seară a veştilor uluitoare în cel mai nou episod al serialului Sacrificiul – Alegerea. Ştefan Oprea (Claudiu Istodor) a aflat că există două soluţii în lupta cu boala cumplită de care suferă, iar Eva (Maia Morgenstern) a găsit în sfârşit o explicaţie pentru pierderea cumplită. „Când am pierdut copilul, fetiţa noastră, nu am înţeles de ce. Astăzi cred că am înţeles. Poate că ea a trebuit să plece ca să te salveze pe tine. Celulele stem ce au fost recoltate atunci de la fetiţa noastră există, iar doctorul a spus că poţi să faci un tratament cu celule stem!”, i-a spus ea lui Ştefan, completând: „Din clipa asta, cântă găina în casa asta, clar?”. Alin, fiul lui Ştefan a primit şi el o veste cutremurătoare – suferă de o boală complicată, o hepatită autoimună.

Nici în familia Popescu lucrurile nu sunt tocmai roz. Elena (Ana Ciontea) a aflat în ultimul episod al serialului Sacrificiul: Alegerea că fiica ei, Irina (Ioana Blaj) despre care credea că a primit în sfârşit un rol într-un film din străinătate se află, de fapt, la doar un cartier distanţă şi este mamă-surogat pentru Diva ( Oana Zăvoranu). Cum va reacţiona aceasta la aflarea veştii, dar şi ce se va întâmpla cu Maria (Mădălina Bellariu), care dispare fără nicio vorbă în ultimul episod al serialului, telespectatorii vor putea afla urmărind ultimele episoade ale serialului, din 5 noiembrie, în fiecare joi, de la 22:00, pe Antena 1.