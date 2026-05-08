Limba română: Ce înseamnă cuvântul „aforism”

Acestea se numesc „aforisme” și au puterea de a transmite adevăruri despre viață într-o formă concentrată și elegantă.

Definiția din DEX

Conform DEX:

AFORISM = enunț scurt, concis, care exprimă o idee generală, un adevăr sau o reflecție morală.

Ce este, mai exact, un aforism

Un aforism este:

o propoziție sau frază scurtă

cu sens profund și general valabil

formulată clar și memorabil

Scopul lui este să transmită o idee complexă într-o formă simplă.

Exemple de aforisme

Pentru a înțelege mai bine conceptul:

„Cunoaște-te pe tine însuți.”

„Timpul înseamnă bani.”

„Mai bine mai târziu decât niciodată.”

Acestea sunt expresii scurte, dar cu semnificații largi.

Unde întâlnim aforismele

Aforismele apar frecvent în:

literatură

filozofie

discursuri motivaționale

rețele sociale

Sunt apreciate pentru claritate și impact.

Sinonime și termeni apropiați

Cuvântul „aforism” este apropiat de:

maximă

cugetare

sentință

reflecție

Diferența este că aforismul pune accent pe concizie și forță de exprimare.

De ce sunt importante aforismele

Aforismele:

sintetizează experiența umană

sunt ușor de reținut

transmit lecții de viață într-o formă accesibilă

„Aforism” este un cuvânt care definește o formă scurtă, dar puternică de exprimare a ideilor. Deși este concis, impactul său poate fi profund și de durată.