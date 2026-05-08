Limba română: Ce înseamnă cuvântul „aforism”

Acestea se numesc „aforisme” și au puterea de a transmite adevăruri despre viață într-o formă concentrată și elegantă.
Definiția din DEX
Conform DEX:
AFORISM = enunț scurt, concis, care exprimă o idee generală, un adevăr sau o reflecție morală.
Ce este, mai exact, un aforism
Un aforism este:
- o propoziție sau frază scurtă
- cu sens profund și general valabil
- formulată clar și memorabil
Scopul lui este să transmită o idee complexă într-o formă simplă.
Exemple de aforisme
Pentru a înțelege mai bine conceptul:
- „Cunoaște-te pe tine însuți.”
- „Timpul înseamnă bani.”
- „Mai bine mai târziu decât niciodată.”
Acestea sunt expresii scurte, dar cu semnificații largi.
Unde întâlnim aforismele
Aforismele apar frecvent în:
- literatură
- filozofie
- discursuri motivaționale
- rețele sociale
Sunt apreciate pentru claritate și impact.
Sinonime și termeni apropiați
Cuvântul „aforism” este apropiat de:
- maximă
- cugetare
- sentință
- reflecție
Diferența este că aforismul pune accent pe concizie și forță de exprimare.
De ce sunt importante aforismele
Aforismele:
- sintetizează experiența umană
- sunt ușor de reținut
- transmit lecții de viață într-o formă accesibilă
„Aforism” este un cuvânt care definește o formă scurtă, dar puternică de exprimare a ideilor. Deși este concis, impactul său poate fi profund și de durată.