Limba română: Ce înseamnă cuvântul „aforism"

de Andreea Tiron    |    08 Mai 2026   •   09:15
Ai întâlnit probabil fraze scurte, memorabile, care exprimă o idee profundă în doar câteva cuvinte.

Acestea se numesc „aforisme” și au puterea de a transmite adevăruri despre viață într-o formă concentrată și elegantă.

Definiția din DEX

Conform DEX:

AFORISM = enunț scurt, concis, care exprimă o idee generală, un adevăr sau o reflecție morală.

Ce este, mai exact, un aforism

Un aforism este:

  • o propoziție sau frază scurtă
  • cu sens profund și general valabil
  • formulată clar și memorabil

Scopul lui este să transmită o idee complexă într-o formă simplă.

Exemple de aforisme

Pentru a înțelege mai bine conceptul:

  • „Cunoaște-te pe tine însuți.”
  • „Timpul înseamnă bani.”
  • „Mai bine mai târziu decât niciodată.”

Acestea sunt expresii scurte, dar cu semnificații largi.

Unde întâlnim aforismele

Aforismele apar frecvent în:

  • literatură
  • filozofie
  • discursuri motivaționale
  • rețele sociale

Sunt apreciate pentru claritate și impact.

Sinonime și termeni apropiați

Cuvântul „aforism” este apropiat de:

  • maximă
  • cugetare
  • sentință
  • reflecție

Diferența este că aforismul pune accent pe concizie și forță de exprimare.

De ce sunt importante aforismele

Aforismele:

  • sintetizează experiența umană
  • sunt ușor de reținut
  • transmit lecții de viață într-o formă accesibilă

„Aforism” este un cuvânt care definește o formă scurtă, dar puternică de exprimare a ideilor. Deși este concis, impactul său poate fi profund și de durată.

